Биолог рассказал, переживет ли урожай на дачах январские морозы

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Синоптики отмечают, что таких жгучих морозов, какие ударили в этом январе, в Прикамье не было уже больше шести лет. В ночь на 9 января температура по всему краю резко понизилась до -35, в следующие двое суток в южных районах - в Осе, Чернушке - столбик термометра и вовсе опускался до -42.

Не обнаружим ли мы весной, что рождественские морозы погубили урожай на дачах? Или, может быть, нет худа без добра - меньше станет хотя бы насекомых-вредителей?

- Да, у нас давненько не было сорокаградусных морозов, и многие садоводы сейчас тревожатся, не пропадут ли их посадки, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Была, конечно, достаточно низкая температура, но для наших местных растений она не так уж и страшна. Например, на морозостойких сортах яблонь, адаптированных для нашего региона, такие морозы никак не отразятся. Для них критической является стужа в районе 50 градусов.

А вот у более южных сортов, например, у новомодных колонновидных яблонь, могут подмерзнуть цветочные почки. И тут уж ничего не поделаешь - деревца весной или вообще не зацветут либо цветение будет сильно ограниченным.

Если говорить о кустарниках, например, о крыжовнике, смородине, то с ними, скорее всего, будет все хорошо - они большей частью находятся под снегом. Правда, у нас сейчас высаживают несколько более теплолюбивые кустарниковые растения. Например, ежевику, крупноплодную малину, у них морозостойкость - до -35 градусов. И весной почки на концах растений, не укрытых снегом, могут медленнее просыпаться. Так что побеги, если вы их не пригнули осенью к земле, лучше укоротить, чтобы новые ростки отрастали с «подснежной» части.

Совсем никакой угрозы не представляют январские морозы для луковичных растений - лука, чеснока.

Вообще, все, что прячется под снегом, переносит любые морозы. Нынешние морозы не повредят садовой землянике, но неизвестно, как на нее повлияли ноябрьские холода - температура тогда опускалась ниже -20, а снега практически не было.

Во время осенних морозов могли подмерзнуть и личинки насекомых-вредителей, большинство которых зимует в почве. А вот январские холода насекомым, которые выжили осенью, уже не повредят, - земля сейчас надежно укрыта снегом.

На грибковые заболевания, например, на паршу, нынешние морозы, к сожалению, никак не повлияют. Микроорганизмы угнетает только длительная стужа, когда возникает эффект холодного иссушения древесины, а нынче она стояла от силы дня три-четыре.