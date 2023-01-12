Продукты для борща в Перми стали дороже на треть

В январе набор продуктов для борща на семью из четырех человек стал дороже на 43 рубля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обновленный «индекс борща», увы, пермяков не порадует. Набор продуктов для любимого многими «красного супа» стал дороже почти на треть: если в декабре прошлого года - чтобы сварить борщ - нужно было потратить 116 рублей 91 копейку, то в январе цены на овощи резко подскочили и теперь ингредиенты для супа стоят 159 рублей 45 копеек.

Получилось, что за месяц Пермь по «индексу борща» резко перескочила 13 пунктов и с 24 места поднялась на 11 место, оставив впереди лишь десять городов Сибири и Дальнего Востока. В итоге пермским домохозяйкам остается только грустно вздыхать от этой новости.

Напомним, что это за индекс такой? Борщ - простое и понятное для всех россиян блюдо, а его стоимость позволяет увидеть реальное значение «продуктовой» инфляции и понять покупательную способность рубля в разных регионах. А простой семье «индекс борща» даст понять, сколько денег нужно потратить для приготовления борща на семью из четырех человек.

Чтобы вычислить этот показатель, эксперты портала Индекс-борща.рф каждый месяц мониторят стоимость самых дешевых продуктов для приготовления этого блюда. Рецепт берут классический, цены узнают в обычных супермаркетах, овощи берут самые дешевые: немытые и нефасованные, убирают приправы, а вместо говядины считают курицу. Причем, подсчитывают не только картофель, морковь, капусту, свеклу и чеснок, но и хлеб и даже сметану.

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