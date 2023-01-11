Где в Перми можно будет окунуться в Крещение

Для купания в проруби нужен позитивный настрой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Традиционно в праздник Крещения, которое отмечается 19 января, устраиваются купания в проруби. В этом году пермяки, желающие окунуться в прорубь, смогут сделать это в трех оборудованных местах.

Это проруби на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря (улица Пристанционная, 38); в Верхней Курье, около Храма Богоявления Господня (улица 1-я линия, 53) и на Мотовилихинском пруду за Свято-Троицким Стефановым мужским монастырем.

Там будут специальные места, чтобы переодеться и согреться. У самих купелях будет обустроен сход в воду. Рядом будут дежурить спасатели. Врачи напоминают, что людям с диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы, острыми бронхитами, пневмонией и астмой купания в ледяной воде строго противопоказаны. Также перед окунанием в прорубь стоит померять давление: при повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а при низком - судороги и опасность потери сознания в воде.

Кстати, в этом году прокуратура запретила организовывать крещенские купания в Кунгурской пещере, поскольку они могут нанести ущерб рачкам-бокоплавам, занесенным в Красную книгу Прикамья.

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