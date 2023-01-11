Фото: МЧС по Пермскому краю.

КРУПНЫЙ ПОЖАР В ДЕРЕВНЕ АНДРЮКОВО 10 ЯНВАРЯ 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, 10 января 2023 года пожарные Чусовского округа сумели спасти жилой дом и хозяйское имущество от огня. Сообщение об очаге загорания в деревне Андрюково поступило в 18:09.

К месту пожара были направлены силы и средства МЧС по Пермскому краю и муниципальной пожарной охраны поселка Успенки. По прибытии было установлено, что горит жилой дом и прилегающие к нему хозяйственные постройки. Приблизительная площадь пожара составила около 200 кв. метров.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям подразделений пожарной охраны спасены жилой дом и баня, которые были расположены в 10 и 5 метрах соответственно от места пожара и баня, находившаяся в 5 метрах от пожара. Погибших и пострадавших нет среди жителей деревни нет. Пожар был полностью ликвидирован в 20:44», - сообщили подробности в краевом МЧС.

СВОДКА ПОЖАРОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗА 10 ЯНВАРЯ 2023

Всего за прошедшие сутки, 10 января 2023 года, на территории Пермского края зарегистрировали 19 пожаров: 5 пожаров – в Перми; 4 пожара - на территории Пермского округа; по 2 пожара - на территориях Чердынского и Краснокамского округов; по 1 пожару - на территориях Березниковского, Чусовского городских округов и Кишертского, Сивинского, Кудымкарского и Куединского округов. За аналогичный период, 10 января 2022 года, в регионе произошло 11 пожаров.

В Перми 10 января 2023 года горели многоквартирные жилые дома в Мотовилихинском районе и Кировском районе, частный жилой дом в Мотовилихинском районе, баня в Свердловском районе, автомобиль в Дзержинском районе; в Пермском округе - многоквартирный жилой дом, баня, бытовой вагончик, конюшня; в Березниковском округе – многоквартирный жилой дом; в Чусовском округе – многоквартирный жилой дом; в Кудымкарском округе - частный жилой дом; в Чердынском округе – частные жилые дома; в Краснокамском округе – баня, садовый дом; в Кишертском округе – автомобиль; в Сивинском округе – магазин; в Куединском округе – гараж.

«В результате произошедших пожаров за минувшие сутки есть погибший и травмированный. Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил монтажа и эксплуатации печного оборудования», - пояснили в МЧС по Пермскому краю.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 10 января 2023 года на территории Пермского края 152 профилактические группы в количестве 341 человек осуществили 1286 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2037 человек, распространили 1525 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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