«Надеяться больше не на кого»: Шестилетнему Владу с ДЦП нужна помощь пермяков

У Влада есть все шансы вырасти в красивого и статного юношу. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Владу Суродееву из Перми - шесть лет. Когда смотришь на его фото, даже не верится, что у ребенка такой серьезный диагноз. На первый взгляд мальчик выглядит абсолютно здоровым.

Влад действительно родился здоровым и в срок. Страшная болезнь подкралась к малышу в первые месяцы жизни. И если бы не колоссальные усилия, которые прилагает к выздоровлению сына мама, все было бы иначе.

Появления на свет малыша очень ждали мама и старшая сестра. Через месяц после долгожданной встречи на УЗИ у Влада обнаружили кисту в головном мозге. Сразу бить тревогу врачи не стали, и напрасно. Уже в три месяца киста придавила и повредила участок мозга младенца, появились первые симптомы.

- Владик начал отставать в физическом развитии, сжались кулачки и появилась спастика, - говорит мама мальчика Дарья. - С тех пор и начались наши постоянные походы по врачам для обследования и курсов реабилитации. Спустя полгода сыну поставили диагноз «ДЦП левосторонний гемипарез».

Учился ползать Владик через слезы, но став старше понял, если не укреплять мышцы, то будет хуже. Чуть позже остальных детей он научился самостоятельно ходить, чуть-чуть кривовато, но довольно уверенно. Твердой походке мешает спастика. Играет Владик одной рукой, вторая его плохо слушается.

С момента постановки диагноза мама Владика постоянно искала все возможные способы лечения и реабилитации. За шесть лет мальчик прошел 10 курсов реабилитации в Перми, Москве, Калининграде и Крыму. Благодаря такому упорству ребенок сейчас ходит и разговаривает. Он растет очень смышленым и любознательным, легко общается со сверстниками.

- Чтобы не потерять то, что досталось Владику с таким трудом и приобрести новые навыки, ему нужен еще один курс реабилитации в Клинике Неврологии, - объясняют в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. – Стоит это 154 800 рублей, но у мамы сейчас на это попросту нет средств. В семье Влада растет еще двое детей, женщина воспитывает их в одиночку. Сестра Настя учится в пятом классе, а младший брат Вова появился на свет ровно через год после Владика. Мальчики ходят в один детский сад и очень дружат. Уверены, Влад обязательно сделает все возможное, чтобы выздороветь, тем более что у мальчика есть все шансы вырасти в красивого и статного юношу.

Помочь Владу Суродееву пройти курс реабилитации и уверенно встать на ноги можно здесь.