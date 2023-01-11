Снежура на Волге, замерзшие паломники под Нижним и застывшие электрички в Прикамье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Буквально все Приволжье охватили настоящие рождественские морозы. Причем в южных регионах округа было едва ли не холоднее, чем в северных.

Студеный арктический воздух ворвался столь внезапно, что это привело к редким необычным атмосферным явлениям, а также, увы, к многочисленным дорожным неприятностям.

Спасали и автобусы, и туристов

В Нижегородской области надолго застряли 47 паломников из Кирова. Они приехали на Рождество в знаменитую Свято-Троицкую Серафимо-Дивеевскую женскую обитель - одну из главных святынь Православного мира, где покоятся мощи святого чудотворца преподобного Серафима Саровского.

Но на обратном пути в их автобусе обмерзла пневмоподвеска. Паломники вызвали спасателей, те доставили их в гостиницу, а автобус отбуксировали в пожарно-спасательную часть, где его долго пришлось отогревать тепловыми пушками.

В тот же день, 7 января, на трассе под Арзамасом застрял экскурсионный автобус с туристами из Ульяновской области - у него промерзло топливо. Замерзших пассажиров также отвезли в гостиницу, отправиться домой они смогли только к ночи.

Температура в Нижнем Новгороде впервые за долгие годы опускалась ниже -32 градусов, и школьники из-за морозов в понедельник остались дома.

Студеные небесные знамения

Жители Самары в рождественские дни стали свидетелями сразу двух редких атмосферных явлений. Горожане с удивлением увидели, что поверхность Волги покрыли необычные кружева.

- Словно кто-то сделал ее из гигантской белой пастилы! - удивлялся народ в соцсетях.

Синоптики объяснили, что это так называемая снежура - своеобразная ледяная губка из кристаллов снега, которые не до конца схватились между собой. Она образуется, когда столбик термометра падает особенно резко. Так случилось и на этот раз - температура воздуха опустилась до 30 градусов буквально за несколько часов.

Все это происходило на фоне высокой влажности - больше 93 процентов - и при ясном небе. В связи с этим по утрам горожан встречало в эти дни солнечное гало - встающее солнце окаймляла круглая радуга.

Трескучие морозы уже успели побить в Самарской области многолетние рекорды. В воскресенье, 8 января, зафиксировали экстремально низкие температуры воздуха в Тольятти и Аглосе - ниже -28 градусов, а в понедельник - в Кинель-Черкассах. Там столбик термометра опустился до -32,6 градуса. Предыдущий минимум был в 1974 году.

Даже снег превратился в ледышку

В Прикамье рождественскими 30-градусными морозами никого не удивишь. Но местные водители столкнулись с редким и опасным видом обледенения - снежные наносы вдруг приобрели твердость льда. Автоинспекторы отметили, что большое количество ДТП произошло именно из-за непредвиденно увеличившегося тормозного пути.

- Атмосферные условия привели к тому, что водяной пар из выхлопов автомобилей покрыл снежный накат ледяной коркой, что изредка происходит из-за резкого похолодания, после которого температура долго держится ниже -30 градусов, - объяснил инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Перебои из-за морозов происходили и на железнодорожном транспорте. Так, 8 января посреди пути вышел из строя скоростной электропоезд «Ласточка». Людям в стужу пришлось долго ждать следующую электричку.

Как отмечают метеорологи, подобных холодов в Прикамье не было уже шесть лет.

Где было студенее всего?

В каких регионах Приволжья Дедушка Мороз свирепствовал сильнее всего?

Уфа ночью 9 января побила температурный рекорд по морозу 48-летней давности. Измерительные приборы метеостанции в башкирской столице показали -39,1 градуса.

- Предыдущий температурный рекорд наблюдался в этот день в 1974 году и составлял -37,9 градуса, - сообщили в региональном Гидрометцентре.

Но морознее всего в Приволжье в эти дни было в Кировской области. Там на большей части территории в ночь на 9 января температура опускалась до -38 градусов, а местами и до -42 градусов. Как и в других городах округа, там отменили очные занятия в школах и попросили горожан без надобности не выходить на улицу.