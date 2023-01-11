В Перми в машину автоледи выстрелили из винтовки

Фото: pixabay /Лариса Кривуша

В прошлую субботу, 7 января, жительница Перми Лариса Кривуша рассказала в соцсетях о том, что в ее машину во время движения выстрелили из пневматической винтовки. К счастью, женщина не пострадала, повреждение получила только машина.

- Я ехала от ж/д переезда в сторону пляжа по улице Чусовской в Новых Лядах, - вспоминает Лариса. - Вдруг услышала хлопок и треск лобового стекла. Пригляделась, а в нем прострел. Я остановилась и начала смотреть, откуда могли выстрелить. По траектории выстрела поняла, что он был произведен с левой стороны. Обратила внимание на дом №38, потому что наверху дома было круглое окно без стекла. Поехала туда, поднялась на второй этаж и увидела лесенку на чердак. Поднялась и приоткрыла люк. Люк был тяжелый, поэтому я не смогла его полностью открыть и пробраться внутрь, но через щель увидела, что чердак оборудован. Предполагаю, что там могут заседать подростки. Может, кому-то из них подарили ружье на Новый год или они своровали оружие у родителей.

Лариса пошла в расположенный рядышком продуктовый магазин, чтобы спросить у продавцов про местную шпану. Там ей сказали, что трудных подростков в округе много, поэтому даже не удивились произошедшему и еще рассказали историю, как однажды местные подростки-хулиганы засунули петарду в капюшон проходившей мимо женщине.

- В полицию я пока не обращалась, но в эти выходные, думаю, все же схожу к участковому, - говорит Лариса. - Ладно сейчас технику повредили, а потом что? По животным стрелять начнут, по людям?! Еще загляну в управляющую компанию, пусть ограничивают доступ на чердак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брат женщины, в которую выстрелили из ружья в Перми, рассказал подробности произошедшего

В пермячку выстрелили, когда она гуляла с собакой (Подробнее...)