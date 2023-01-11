Компьютер договорится с холодильником: что съесть, чтобы похудеть

Вкусная еда поможет похудеть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что у вас есть в холодильнике? Огурец? Кефир? Курица? Из тех продуктов, что лежат на полках вашего холодильника, мобильное приложение, разработанное студентками пермского политеха, составит меню на день. Причем такое, которое позволит скинуть лишние килограммы, набранные за длинные выходные.

Достаточно в приложение внести свои рост, вес, пол, возраст и уровень активности, а также поставить «галочки» в перечне имеющихся продуктов. Далее программа предложит несколько вариантов для каждого из пяти приемов пищи: завтрака, обеда, ужина и двух перекусов, используя только имеющуюся в наличии еду.

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- Разработка позволяет составить рацион питания исходя из подсчета необходимых калорий. На основе рекомендаций диетологов программа определяет необходимую суточную норму каждого продукта и составляет полноценное меню, - рассказывает одна из разработчиц программы, третьекурсница факультета прикладной математики и механики политеха Дарья Никулина.

Если же окажется, что имеющихся продуктов недостаточно для правильного питания, программа предложит докупить нужную еду. Не хотите бежать в магазин? Так и скажите, тогда программа составит другое меню на день.