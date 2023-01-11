В Перми прошел вкусный «Кулинарный поединок»

Команды продемонстрировали свое кулинарное мастерство и получили призы и подарки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» в Перми запустила новый вкусный проект «Кулинарный поединок». Показать свое кулинарное мастерство и принять участие в нем могли любые творческие команды.

Первый семейный дуэт: известный пермский ведущий Андрей Гущин с супругой Анной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участниками первого выпуска проекта «Кулинарный поединок» стали известный пермский ведущий Андрей Гущин с супругой Анной и артисты-кукловоды Пермского театра кукол Сергей и Надя Гапоненко.

Вторая команда - артисты-кукловоды Пермского театра кукол Сергей и Надя Гапоненко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В канун Нового года участники состязались в приготовлении салата для новогоднего стола. А оценивал получившиеся блюда – шеф-повар и хозяин студии Папина Кухня | Кулинарная школа Максим Цыгвинцев. Он любезно пригласил наш проект в гости, и стал главным членом жюри мероприятия, проводимого «Комсомолкой».

Председатель жюри - шеф-повар и хозяин студии Папина Кухня | Кулинарная школа Максим Цыгвинцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На столе у семейных дуэтов «Кулинарного проекта» были все необходимые продукты для приготовления «Оливье», и по команде ведущего работа закипела. Супруги быстро очищали и нарезали яйца, отварной картофель, морковь…

А тем временем, ведущая Ирина Аверкина выясняла у шеф-повара Максима Цыгвинцева, как с годами менялся рецепт этого новогоднего салата. Вскоре в разговор включились и сами участники «Кулинарного поединка», речь зашла о том, кто главный хозяин или хозяйка на семейной кухне.

- У нас главный на кухне – Сережа, - рассказала Надя Гапоненко. – Я вышла замуж в такую семью, которая очень любит готовить.

- А у нас действует золотое правило: «Анна готовит, я не мешаю», - поделился Андрей Гущин.

Пока крошили огурчики, зелень и колбасу, супружеские пары обсуждали различные меню салата «Оливье», величину нарезки продуктов, секретные ингредиенты, свою работу и даже признавались друг другу в любви.

Во время кулинарного поединка по студии разносились непередаваемо вкусные запахи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А в это время по студии Папина Кухня | Кулинарная школа. Пермь разносились удивительные и непередаваемо вкусные запахи.

В итоге, за отведенные 30 минут семейные дуэты приготовили два изумительных новогодних салата. Сергей и Надежда украсили свое блюдо кусочками свежего огурца в форме звездочек, сердечками из колбасы, зеленью и гранатом. А Андрей и Анна – петрушкой и солеными огурчиками.

Пробу с блюд снимал Максим Цыгвинцев.

- Все большие молодцы, спасибо огромное, - резюмировал он. – Получились просто шедевральные салаты. В Оливье Сергея и Надежды немного не хватило соли, поэтому предпочтение я отдам Андрею и Анне Гущиным.

В новом проекте «Комсомольской правды» могут принять участие любые творческие команды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Проба пера» у нового проекта «КП» оказалась удачной, об этом говорят десятки комментариев в группе «Комсомольской правды» в соцсетях, где была организована прямая трансляция мероприятия. Подписчики комментировали этот эфир так: «Очень вкусное получилось мероприятие!», «А можно нам тоже поучаствовать?», «Вкуснотища!», «Даете долму в следующем шоу».

Подписывайтесь на официальную группу «Комсомольской правды» в Перми и следите за публикациями, чтобы не пропустить информацию о следующем выпуске «Кулинарного шоу».

ВАЖНО

Информация о следующем «Кулинарном поединке»

Мероприятие состоится в последнюю пятницу месяца – 27 января. Приглашаем Вас заявиться в качестве участника-команды и побороться за главный приз!

В рамках мероприятия пройдет конкурс «Накорми студента», который будет оцениваться шефом Кулинарной школы Максимом Цыгвинцевым.

Мы предоставляем необходимые ингредиенты для приготовления любимых студенческих фастфудов (тортильи, бургеров, горячих бутербродов, сэндвичей и пр.) в уютной студии, посуду, столовые приборы. Если в рецепте Вашего блюда есть секретный ингредиент, возьмите его с собой, члены жюри оценят самый оригинальный рецепт;

О Вашей компании узнают тысячи читателей «Комсомолки», новости о проекте будут освещены на сайте и в социальных сетях медиахолдинга. С «Кулинарного поединка» будет вестись прямая трансляция в группу VK «Комсомольская правда-Пермь».

Подробности и заявки на участие принимаются по телефону 8-909-102-02-32.

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