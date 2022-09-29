«Гвоздь в сантиметре от головы, горящее кафе и забытые диалоги». Как я снимал «Реальные пацаны»

Истории, которые зрители никогда не увидят по телевизору. Фото из архива Бориса Меркушева

12 лет назад на телеэкраны вышла первая серия популярного антигламурного ситкома. Сюжет такой: обычный пацан с района Колян стоит перед выбором, сесть в тюрьму за воровство канализационных крышек или стать героем реалити-шоу про исправление трудной молодежи. То есть выбора не было, Колян и его друзья теперь живут под прицелом камер…

Первую серию сняли на любительскую камеру. Денег у создателей не было: машины одолжили у знакомых, квартиру – сняли, а спортивные треники и олимпийки для героев проекта достали с домашних антресолей.

Кстати, пилот переснимать не стали - первая серия так и осталась в первозданном виде. С тех пор вышло почти 300 серий. И зрители по всей стране выучили реальный пермский говор с его знаменитым «И чё?»

О том, как снимали «Пацанов», рассказывает журналист «Комсомолки», с небольшими перерывами он проработал на съемочной площадке три года.

«Съемки затягивались за полночь»

«Камера! Мотор!» - раньше я слышал эти команды только в передачах про киноиндустрию. Пока случайно не попал на съемки «Реальных пацанов».

Меня взяли в цех декораторов-постановщиков. По существу, все, что зритель видит в кадре – наших рук дело: от клейки обоев до расположения декораций в кадре. Мы создавали предметную реальность, в которой играли актеры.

Смена на студии длится 12 часов, но часто случаются переработки, и приходится задерживать далеко за полночь. Может опоздать актер или сломался реквизит. Часто приходилось бегать по магазинам в поисках какой-то нужной вещи. Иногда просто шел дождь, а по сценарию у нас стоит жаркий солнечный день.

Но киношники – народ фанатичный и не замечают, что начинают буквально жить на работе и работой.

Во время съемок мы - сотрудники киностудии - часто фотографировались с актерами. Фото из архива Бориса Меркушева

«Завтра вы проснетесь знаменитыми»

За день до выхода первых серий у нас был корпоратив. Мы обсуждали, как картину воспримет зритель: будет успех или провал. Помню, как к Коле и его друзьям подошел один из участников съемочной группы и сказал: «Ребята, завтра вы проснетесь знаменитыми!»

На следующий день так и произошло. Сериал бил все рейтинги, а актеры мгновенно завоевали любовь зрителей. Их узнавали на улице, брали автографы и фотографировали. Но популярность никак не отражалась на их поведении. Они оставались теми же Коляном, Антохой, Вованом, Зоей, Валей, Стасом и Машей.

Зоя Бербер, Марина Федункив, Михаил Чуднов и Борис Меркушев. Фото из архива Бориса Меркушева

«Убийство» Антохи

Однажды мы снимали очередную сцену в квартире. По сценарию ее Коляну подарил Иваныч. Антоха и Вован делали там ремонт. Естественно, декорации были соответствующие: много рабочего инструмента, банки с краской, газоблоки.

Мы репетировали сцену. Антоха спал на диване, я прятался за ним, а рядом стояли доски, из которых торчали здоровенные гвозди. В какой-то момент я сшиб ногой доску, и она полетела прямо на Антона. 10-сантиметровый гвоздь упал рядом с его головой, но актер даже не проснулся и до сих пор не знает, что в этот день он может отмечать второе день рождения.

На этом самом диване едва не произошла трагедия. Фото из архива Бориса Меркушева

На губернаторской частоте

Съемки проходили в пафосном ресторане, куда на обед приехал губернатор, конечно, с охраной.

Дело в том, что у всей нашей съемочной команды есть рации. И так вышло, что частота вещания совпала с каналом охранников губернатора. Состоялся диалог:

«Поменяйте канал, чтоб мы не пересекались», - говорит начальник охраны нашему администратору.

«У нас 60 человек на этом канале, а вас всего четверо, не проще ли вам перейти на другой канал?»

«Конечно проще! Тебе, наверное, без одной руки тоже будет работать проще».

Частоту мы быстренько поменяли. Переключились все, кроме перепуганного администратора, который остался на губернаторской частоте и в красках рассказал своему ассистенту все, что он думает об охране губернатора.

Актеры с удовольствием фотографируются между дублями. Фото Борис Мирный

Вместо шашлыка - пожар

Однажды мы снимали сцену на рынке, и в кадр нужен был шашлык, много шашлыка. До мотора час, время 7.30 утра субботы, почти все заведения города закрыты. Я нашел какую-то кафешку и объясняю повару, что мне нужно 6 килограммов мяса. Добавляю, что есть мы его не будем, главное – картинка, даю любые деньги.

Блеснув золотыми зубами, повар сказал: «Не волнуйся, брат, все будет готово через 20 минут». Я сажусь за столик и смотрю, как шашлычник орудует шампурами и кричит помощнице: «Люда, еще мяса, Люда, скорей».

Мангал был на газу, повар раскочегарил его так, что температура в самой преисподней показалась бы сущим пустяком. Вдруг помещение начал резко окутывать дым, я поднял глаза на повара: ни его, ни рабочего места не видно.

Тут слышу крик: «Люда, воду неси, скорее, горим!» Я выбегаю из заведения, следом за мной дым и проклятия на непонятном языке.

К счастью, никто из людей не пострадал. Я забрал часть шашлыка, который удалось спасти, и уехал. Не думаю, что повар остался доволен нашей встречей, хоть я и заплатил ему почти в пять раз больше.

На балерин наносят грим. Фото Бориса Меркушева

Заклинило наручники

Перед сценой с задержанием преступника мы проверяли работу наручников. Сделать это решили сразу на актере - участковом Игоре Ознобихине. Конечно же, их заклинило. Ключом открыть не получается. Время идет, съемочная группа нервничает. Решили спилить болгаркой прямо на руке Игоря.

Видели бы вы его глаза, когда мы достали пилу. Но пока подбирали нужный диск к болгарке, руку актера освободила костюмер с помощью пары булавок.

Дубль 5, дубль 10, дубль 15

Когда съемочный день продолжается больше 12 часов, усталость дает о себе знать. Бывает, что актер не может в нужный момент вспомнить каких-то два предложения. Так случилось и во время съемок в кафе.

В сцене участвовали все трое пацанов. У Коли и Антона были длинные диалоги и каждый раз, когда ребята проговаривали свои слова, Вован свою короткую реплику просто забывал. Когда счет уже пошел на 10 дубль, ребята вспылили и попросили друга собраться.

КСТАТИ

Как за 12 лет изменились герои сериала

За эти годы Николай Наумов - Колян - снялся в десятке фильмов и сериалов, в том числе «Бедные люди», «Гражданский брак», «Корпоратив», «Друзья друзей», «Яйцо Фаберже».

На счету у Леры - Зои Бербер - участие в нескольких сериалах: «Девять жизней», «Душегубы», «Возмездие», «Проект «Анна Николаевна», а также одна из главных ролей в сериале «Чума».

Тетя Марина, мама Коляна - Марина Федункив - после съемок в сериале стала участвовать в проектах «Comedy Woman» и «Камеди Клаб». Она снялась в фильмах «Бабушка легкого поведения», «Корпоратив», «Счастья! Здоровья!» А сейчас играет в новом сериале «Записки отельера: Гельвеция».

Знаменитая фраза тети Марины: «Все мужики - козлы, но ты-то у меня орел!» - адресовалась Арменке. Предприниматель Армен Бежанян стал депутатом и намеревался побороться за кресло мэра. Но не срослось. Выборы он проиграл.

Вован - Владимир Селиванов - снялся в нескольких сериалах и всерьез занялся музыкальной карьерой. Он читает рэп под именем VAVAN.

Антон Богданов покинул проект ради съемок в серьезных драматических кинолентах. Он сыграл одну из главных ролей в фильме «Т-34». Также в последнее время он снимался в картинах «Майор Гром: Чумной Доктор», «Сирийская соната», «Друг на продажу», сериалах «Цыпленок жареный», «Полярный». Сейчас Богданов работает в качестве режиссера, и уже снял две картины об Иване Семенове.

10 крылатых фраз, которые запомнились зрителям

- У нас в России два одинаковых праздника - это День ВДВ и Последний звонок: и там, и там пьяные в фонтанах купаются, и никогда не знаешь, чего от них ожидать. (Колян)

- А можно меню? Или нам зубочистки с солью жрать? (Иваныч)

- У тебя, Вова, в голове как в мячике - один воздух! (Антоха)

- Мамаша, не учите меня любить детей, я 30 лет была начальником детской колонии (заведущая в саду)

- Вы знаете, вот именно в тот момент, когда наши русские жопы встали в ряд, я понял, что значит настоящая дружба! Дружба — это когда ты готов беззаветно ответить за любой косяк друга! (Колян)

- Это что за показатели? Если не воруют - укради сам, и сам себя посади! А раскрываемость мне сделай! (начальник участкового Ознобихина)

- Главное ведь не кольца, главное с невестой не ошибиться. (Эдик)

- Навали волюмэ! (Вован)

- Ученье - свет. А не ученье - тень (Колян)

- Бабам вообще хорошо, красивой родилась - считай, работать не надо. (Антон)