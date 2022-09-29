В Перми состоялись гастроли театра «У Никитских ворот»

Марк Розовский создал театр "У Никитских ворот" 40 лет назад Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Пермь - это очень театральный город, это отмечают все, кто бывает здесь, - говорит основатель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский. - Мы в вашем городе уже не в первый раз. Сюда приезжать - это большое удовольствие. Когда вырываешься на гастроли, это большое счастье и большое испытание для коллектива. Мы видим, что вновь возрождается гастрольная деятельность, благодаря и хорошим дружеским отношениям, и поддержке государства. В Пермь мы приехали большой командой в 54 человека, а такое возможно только, если едешь в гости к замечательным людям.

От мюзикла до драмы

Гастроли московского театра «У Никитских ворот» состоялись в рамках большого проекта администрации города «Лучшие театры России - жителям города Перми». С 27 по 29 сентября в городском Дворце культуры имени Солдатова пермские зрители смогли посетить три спектакля: «Капитанская дочка» (12+), «Горе без ума» (16+) и «Амадей» (16+).

Это большие полноценные спектакли с основным актерским составом и декорациями. Первый из них - мюзикл, написанный режиссером Марком Розовским и композитором Максимом Дунаевским по мотивам повести Пушкина. Стихи к нему также созданы Марком Розовским.

Спектакль «Горе без ума» основан на пьесе Грибоедова, с использованием фрагментов из переписки Пушкина с Чаадаевым.

- Ведь Грибоедов под именем Чацкого вывел именно Чаадаева, - объяснил Марк Розовский.

А «Амадей» представляет собой современный взгляд на конфликт «моцартианства» и «сальеризма», творца и ремесленника.

Во всех трех спектаклях был занят хорошо известный пермскому зрителю Николай Глебов, который много лет играл на сцене Пермского ТЮЗа, а теперь стал одним из ведущих актеров театра «У Никитских ворот».

«Если театр бесчеловечен, он пуст»

Как отметил заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов, проект важен для формирования культурной повестки Перми. Поддерживая его, Марк Розовский высказал свое мнение о современном искусстве.

- Каким бы театральным город ни был, искусство сегодня испытывается тем, купят ли билеты зрители или нет, - считает режиссер. - Сейчас в пространство настоящего искусства активно проникает то, что можно назвать неискусством. Я с горечью говорю о том, что сегодня индустрия бескультурья атакует, обрушивается на культуру, хочет ее оттолкнуть, отодвинуть, сделать ее не такой важной для общества. Очень много заменителей культуры, всевозможных подмен. Прекрасно, что художники у нас имеют право на самовыражение, но в этих условиях нельзя забывать, ради чего это все, чему служит и театр, и каждый отдельный артист. Я говорю о служении высшему, о том качестве, что составляет фундаментальную ценность русской культуры, - человечности. Если театр бесчеловечен, он пуст. Самоутверждение ради самоутверждения, ради выражения авторского миросознания - это не мой путь.

А впереди - «Египетские ночи»

Проект «Лучшие театры России - жителям города Перми» посвящен300-летию Перми. Он стартовал год назад, в июне 2021 года большими гастролями Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. В апреле на сцене ДК Солдатова состоялись спектакли Санкт-Петербургского государственного академического театра «Балет Бориса Эйфмана».

- Мы решили создать такой проект, чтобы у жителей Перми появилась возможность посетить постановки лучших театров нашей страны в своем родном городе. Театр «У Никитских ворот», безусловно, входит в этот список, - рассказал Алексей Грибанов.

Завершится этот большой театральный проект в мае 2023 года гастролями московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Пермяки смогут увидеть шесть спектаклей, в том числе знаменитые «Египетские ночи».