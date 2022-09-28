«Не мог 10 метров пройти с костылями, а сейчас забегал»: Родственники спасенного пациента поблагодарили пермских врачей

Екатерина Анатольевна Головачева с букетом от благодарных пациентов. Фото: семейный архив.

- Хочу сердечно поблагодарить пермских нейрохирургов, которые совершили чудо и поставили на ноги моего отца, - обратилась в редакцию «Комсомольской правды» жительница Кунгура Маргарита Михайлова. – Имена всех докторов хочу перечислить поименно: это и.о. заведующего отделением кардиохирургии Клинического Краевого диспансера Екатерина Анатольевна Головачева, сосудистый хирург и главный врач Клинический кардиологический диспансер Кирилл Владимирович Прохоров и сосудистый хирург Даниил Абрамович Купавых. Наша семья бесконечно им благодарна.

Затемнение в легких списали на падение

У пациента этих докторов Андрея Викторовича Сарапулова - 60-летнего отца Маргариты Михайловой – онкологическое заболевание. Болезнь подкралась незаметно. Мужчина работал автокрановщиком, ездил на вахту и случайно упал с двухметровой высоты на спину. В результате сломал несколько ребер, но уехать лечиться на «большую землю» не смог, так как была распутица, дорога была перекрыта, и ему пришлось ждать зимы.

После падения Андрей Викторович немного отлежался, а потом пил обезболивающее и работал еще два месяца. Вернувшись домой, мужчина пошел в больницу и сделал снимки. Врачи обнаружили у него небольшое затемнение в легких, но лечения или дообследования не назначили.

- Мы тоже не понимали всей серьезности ситуации и, списав все на падение, не придали этому значение, - говорит Маргарита. – А через год после падения я стала замечать, что при разговоре папе становилось некомфортно, он мог задержать дыхание или резко замолчать. В начале 2020 года я записала его на КТ легких. Исследование показало новообразование чуть больше 1 см. Но попасть к онкологу сразу не получилось, а повторное исследование показало, что новообразование растет.

От боли начал терять сознание

В августе 2021 года онколог по месту жительства отправил пациента в Пермский краевой онкодиспансер. Врачебная комиссия назначила ему шесть курсов химиотерапии. Лечение пациент проходил по месту жительства, в Кунгуре. После курсов химиотерапии состояние Андрея Викторовича ухудшилось, начались проблемы с ногами.

- Наши местные врачи только разводили руками и говорили, мол, у вас рак четвертой степени, чего вы хотите, - вспоминает Маргарита Михайлова. – Говорили, что надо терпеть, настраивали на то, что не избежать ампутации. Невыносимую боль папа терпел с февраля по июнь, пока не начал терять сознание. Нога у него сильно опухала и даже посинела. Обезболивающие совершенно не помогали, из-за боли отец перестал спать. Через министерство здравоохранения мне удалось получить направление к хирургам Перми. Риски были высокие, но врачи совершили настоящее чудо! Они поставили стент в паховой части ноги, пробили тромбы в нескольких местах эндоскопом и папа забегал! Боль ушла, он начал передвигаться на своих ногах, а ведь еще недавно не мог пройти и 10 метров с костылями! Вскоре ему даже трость была не нужна. А из больницы папа вышел на своих ногах, без какой либо помощи! Мы тогда плакали от радости: папа наконец-то смог нормально спать. Потом каждый день он увеличивал нагрузку на ноги, много ходил пешком: гулял по лесу и даже ездил на машине, хотя до операции сгибание ступни при нажатии на педаль вызывало у него сильнейшие боли.

Тот самый торт от благодарных пациентов. Фото: семейный архив.

Наша благодарность нескончаема

Семье пациента, спасенного пермскими врачами, очень хочется, чтобы как можно больше людей знало, что нет безвыходных ситуаций, и что есть врачи, которые знают свое дело и помогают даже тяжелобольным пациентам!

- Наша благодарность врачам нескончаема! И от меня, и от моего папы, Андрея Викторовича Сарапулова, - говорит Маргарита Михайлова. - После успешно проведенной операции и выписки я приехала в клинику с большим тортом, на нем были написаны имена врачей, которые участвовали в операции. И хочу еще раз сказать всем им огромное спасибо! Конечно, основной диагноз по-прежнему не дает нам послаблений, но оказанная высококвалифицированная помощь облегчает дальнейшую жизнь и дает надежду, что даже с таким страшным диагнозом можно достойно прожить до конца своих дней достойно, не мучаясь в болях.

Напомним, благодаря федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений в России должна быть снижена почти на четверть. Минздравом Пермского края в этом направлении ведется регулярная работа.

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