Многодетная семья из Пермского края потеряла в страшном пожаре дом и все свое имущество

Еще недавно многодетная семья отмечала с своем доме Новый год, а сейчас там только черные стены. Фото: семейный архив Дорофеевых.

- Вечером пятого января мы натопили баню, искупали детей и легли спать, - рассказывает многодетная мама из Соликамска Евгения Дорофеева. – Случайно я проснулась в 2.30 ночи и чувствую, что из-за двери спальни идет дым. Подскочила, разбудила мужа, мы выбежали в коридор и через стеклянную дверь увидели гуляющий по дому огонь.

Супруги схватили своего четырехлетнего сынишку Петра, малыш уснул с ними в спальне, и побежали в детскую, где спали две дочки Вера и Маша - четырех и 10 лет. В детской родители выбили москитную сетку и начали эвакуировать детей через окно.

Потом до последней минуты глава семейства пытался вынести из дома документы, чтобы их не уничтожил огонь. На улицу выбирался уже из объятого густым черным дымом дома. Полз на голос, внутри уже ничего не было видно из-за дыма.

- Мы остались на улице в чем были: в шортиках и футболках, - говорит Евгения. – Я набрала пожарку, а чтобы не обморозиться, на одну ногу намотала кофту, на другую штаны. Однако обморожения ног избежать не удалось, и сейчас мы с мужем на больничном. Пожарные ехали долго, а потом у них сначала были проблемы с водой, потом с пожарными рукавами…

Видя, как дом практически догорает, Дорофеевы попросили пожарных отсечь от огня соседскую квартиру, ведь в их доме проживало две семьи.

Таким дом (на фото слева) был до пожара, а справа - после. Фото: семейный архив.

В итоге у самих погорельцев сгорело все: мебель, одежда, спортивный инвентарь, инструменты, ноутбук и вся бытовая техника. Особенно досадно то, что не так давно многодетная семья закончила ремонт в своем доме, который достался мужу от родителей.

С необходимой одеждой Дорофеевым уже помогли, сейчас им требуются деньги, чтобы отремонтировать дом и купить все необходимое на первое время.

Всех, кого не оставила равнодушным беда многодетной семьи из Пермского края, могут помочь им, переведя деньги на банковскую карту, привязанную к номеру телефона многодетной мамы из Соликамска Евгении Дорофеевой. Ее номер 89082576301.

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