Дмитрий Махонин потребовал в кратчайшие сроки восстановить автобусное сообщение в Кизеле

Автобусов нет уже второй день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Срочно разобраться с проблемой отсутствия автобусных перевозок в Кизеле потребовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 10 января во время аппаратного совещания. Об этом сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе краевого правительства.

Глава Прикамья раскритиковал власти Кизела, в том числе мэра Андрея Родыгина, допустивших, чтобы в городе были отменены все автобусные рейсы. И потребовал от вице-премьеров краевого правительства Александра Борисова и Андрея Алякринского немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы в кратчайшие сроки восстановить автобусное сообщение в городе.

Напомним, 9 января жители Кизела обнаружили, что уехать на работу на автобусе невозможно – общественный транспорт отсутствовал как данность. Работали только «школьные автобусы».

«Вышел утром, постоял час на остановке, вернулся домой, пришлось брать отгул», - делились впечатлениями о первом рабочем дне 2023 года кизеловцы.

Глава Кизела Андрей Родыгин объяснил, что срок действия контракта с перевозчиком истек 8 января. А на конкурс, объявленный администрацией, никто из перевозчиков не заявился.

- Со слов перевозчиков, основной причиной отказа от осуществления пассажирских перевозок стало снижение пассажиропотока, в связи с перехватом пассажиров перевозчиками «бомбилами», что привело к нерентабельности деятельности, - прокомментировал Андрей Родыгин.

В итоге выиграли как раз таксисты и «бомбилы», которые резко заломили цены за поездки по городу. Тем более, что автобусы пропали в самые морозные дни, когда температура опускалась до -38 градусов.

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