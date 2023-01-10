В Прикамье будут выпускать «вечные» имплантаты

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Уже в этом году на территории Прикамья начнется строительство уникального предприятия по производству изделий медицинского назначения из инновационных углерод-углеродных композиционных материалов. В Нытве должен появиться завод, где будут выпускать «вечные» имплантаты для замены поврежденных суставов и костной ткани. По сути, откроется новая, углеродная эра в медицине.

В течение минувшего года проводилась напряженная работа, чтобы перспективные планы превратились в реальность. Об итогах и перспективах реализации этого проекта в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказали генеральный директор Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов (УНИИКМ) Владимир Чунаев и его заместитель по медицинскому направлению, генеральный директор предприятия «Углекон» Юрий Уткин.

- Если окунуться в предысторию, когда оборонщики поняли, что медикам потребуется такое предприятие? - предложила ведущая эфира Ирина Аверкина вспомнить, с чего все начиналось.

- Все начиналось еще в 1990-е годы, - напомнил Владимир Чунаев. - Тогда были разработаны первые опытные медицинские изделия из этого композитного материала и проведены экспериментальные операции, которые подтвердили уникальные свойства имплантатов из углерод-углеродного композита. Но прорывные проекты быстрыми не бывают, к тому же сказались трудности 90-х. В 2015 году появилась решимость накопленный опыт реализовать в нечто более крупномасштабное. Нас поддержали в Корпорации тактического ракетного вооружения и в Военно-промышленной корпорации «НПО Машиностроения», куда мы входим, и мы стали раскручивать этот проект.

Сейчас он приобрел статус приоритетного инвестиционного проекта Пермского края. Уже заканчивается разработка проектно-сметной документации нового производства. Мы планируем, что уже в 2023 году забьем первую сваю в фундамент корпусов нового завода по выпуску инновационных медицинских изделий.

- Очень важно, что удалось сформировать коллектив, в котором разработчики и производственники из УНИИКМ работают в тесном контакте с врачами, - отметил Юрий Уткин. - В минувшем году проект вызвал масштабный интерес со стороны федерального медицинского сообщества. Владимир Юрьевич Чунаев подписал с целым рядом федеральных медицинских центров соглашения о сотрудничестве. Мы получили первые положительные результаты и отзывы от ведущих центров. Три наших медицинских изделия прошли два этапа процесса регистрации. Сейчас мы вышли на этап клинических испытаний.

- Насколько уникальным будет новое производство? - поинтересовалась радиоведущая.

- Технологии, которые будут использованы в новом производстве и уникальное оборудование «вышли» из наших основных, оборонных технологий, - объяснил Владимир Чунаев. - Но требования медицины накладывают свою специфику. Производство должно полностью соответствовать стандартам по изготовлению медицинских изделий. Впереди нас ждет большая работа. У нас сложился профессиональный коллектив по реализации этого проекта, но нам также хотелось бы привлечь как можно больше молодых талантливых грамотных специалистов из разных отраслей - и конструкторов, и технологов, и производственников, которые будут осваивать и развивать производство. Также в ближайшее время мы будем обучать и готовить рабочих для завода в Нытве.

- Поддерживают ли проект на уровне региона?

- В правительстве Пермского края оперативно отреагировали на предложенный проект, поскольку он предполагает не только экономическую выгоду для региона, но и социальные, и имиджевые преимущества, - оценил Юрий Уткин. - С самого начала мы ощущали поддержку со стороны региональной власти. Например, нам весьма оперативно удалось в минувшем году зарегистрировать наше дочернее предприятие ООО «Углекон» как резидента территории опережающего социально-экономического развития в Нытве. Теперь уже есть полная уверенность, что проект состоится, и в Пермском крае будут производиться нужные и полезные для людей уникальные изделия.