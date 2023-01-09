Пермячка стала донором костного мозга для своего маленького сынишки

Сейчас Грише пять лет, врачи проверяют состояние его здоровья и говорят, что он большой умница. Фото: Анастасия Кузмичева, фонд «Дедморозим».

- Врачи сразу, как поставили сыну Грише диагноз «острый лейкоз» сказали, что ему необходима будет пересадка костного мозга, - говорит пермячка Анастасия Гущина, она стала донором костного мозга для своего сына Гриши.

Процедуру донации женщина прошла в июне 2020 года, сынишке тогда было два с лишним года.

- У нас не было времени ждать неродственного донора, - рассказала сотрудникам благотворительного фонда «Дедморозим» Анастасия. - Через три курса высокодозной химиотерапии Грише нужно было сразу делать пересадку костного мозга, пока сохраняется ремиссия. Дочка с мужем в качестве доноров не подошли. С братьями и сестрами совпадения бывают не всегда, а мужа «отсеяли» еще на предварительном анкетировании, по состоянию здоровья.

Перед донацией Анастасии предстояло пройти полное обследование. В этот момент шла первая волна коронавируса, она с малышом была практически заперта в больнице: детишкам даже из палат не разрешали выходить.

За неделю до трансплантации врачи начали стимулировать ей выработку стволовых клеток в кровь при помощи укола специальным перепаратом в плечо.

- Через 2-3 дня у меня взяли промежуточный анализ — посмотреть, как идет процесс, - вспоминает Анастасия. - Мой ответ на стимуляцию был недостаточным, потребовался еще один укол. Но бывает и наоборот, ответ на стимуляцию выше среднего, тогда забор клеток происходит быстрее.

Процесс «отделения» стволовых клеток из крови донора происходит сразу во время донации через специальный аппарат, который собирает стволовые клетки в специальный пакет.

- Из одного катетера в вене берут твою кровь, она проходит через этот аппарат, - рассказывает пермячка о процедуре донации. - Потом обратно через катетер в другой вене кровь поступает обратно в организм донора. Продолжительность и объем клеток для забора точно определяют во время донации. Это зависит от ответа организма донора на стимуляцию и веса реципиента.

После донации у Анастасии не было никаких осложнений или проблем со здоровьем. Сначала все шло хорошо и у Гриши, но через год у ребенка случился рецидив болезни, и семье пришлось проходить все заново.

Новый донор нашелся, но уже в Германии. Поиск и активация донора в международной базе стоит от 1,5 до 3 миллионов рублей, эту сумму для мальчика оплатил благотворительный фонд. Найти донора в России, если бы он был в регистре, было бы дешевле и проще.

Сейчас Грише пять лет. Врачи постоянно проверяют состояние его здоровья и говорят, что он большой умница.

- Мне кажется, страх стать донором костного мозга у людей существует из-за того, что мы мало знаем про этот вид донорства, - говорит пермячка. - Например, толком не понимаем разницу между костным, спинным и головным мозгом. Потом у нас появляются стереотипы «большим шприцом в спинной мозг залезут». На самом деле, не нужно бояться, а нужно разбираться со страхами — прочитать и посмотреть информацию.

Чтобы вступить в регистр, необходимо заполнить анкету (понадобятся паспортные данные) и сдать 4,5 мл крови в любой лаборатории «МедЛабЭкспресс» — процедура бесплатна и занимает не более 10 минут. До вашего 55-летия в любой день с вами могут связаться и предложить спасти жизнь. Больше информации про донорство костного мозга здесь.

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