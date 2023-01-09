Психологи рассказали, как пермякам войти в рабочий ритм после длительных новогодних каникул

В первый рабочий день никогда не бросайтесь в работу с головой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- За время каникул режим максимально сбился, и сейчас приходится очень страдать, - жалуются пермяки в первый рабочий день после новогодних праздников.

Психологи даже называют это ощущение «постпраздничной депрессией». Сбив режим в длительные новогодние каникулы, многие чувствуют сейчас сонливость, раздражение, вялость, апатию и нежелание идти на работу. Как вернуться в рабочий ритм и настроиться на новый рабочий год, дали совет пермские психологи.

- Сегодня достаточно просто выйти на улицу и температура -35 тебя взбодрит, - шутит пермский психотерапевт Николай Стрелков. - А если без шуток, то в этой ситуации себя можно даже замотивировать идти на работу: «Чем быстрее я добегу до рабочего места, тем скорее мне станет теплее».

Если не касаться погоды, то вернуть себе умственный тонус можно с помощью простого рецепта: чтобы выход на работу не стал стрессовым событием, нужно готовиться к этому моменту заранее, хотя бы дня за два. В рождество неплохо было бы вспомнить о том, что скоро придется рано вставать и поставить себе будильник на утро, а не спать до обеда.

Также в последние дни каникул можно немного включиться в режим рабочих дел, которые неминуемо свалится на вас в первый рабочий день года. Например, начать разбирать свою электронную почту.

- В первый рабочий день никогда не бросайтесь в работу с головой, - советует психолог. - Не стоит требовать от себя великих рабочих свершений, уверен, начальство это тоже хорошо понимает. Почему выход на работу - это стресс? Причина в том, что происходит смена нашей психической деятельности. Что сделать, чтобы стресса было меньше? Вспомните не только негатив, но и позитивные моменты, которые могут ждать вас на работе. Например, что за нее платят деньги, а еще здесь бывает отпуск. И постепенно переходите к обычному распорядку дня и не забывайте про правильное питание, которое тоже помогает преодолеть стресс.

А чтобы в первый день немного отвлечься от работы, в обеденный перерыв обсудите с коллегами, как вы провели эти праздники, что видели и чем занимались.

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