В ТОСЭР Нытва построят уникальный завод

На территории Пермского края предприятие АО «УНИИКМ» приступило к реализации масштабного проекта. В Нытве предполагается построить уникальный завод по производству медицинских изделий из углерод-углеродного композиционного материала. Имплантаты из этого композита - искусственные «вечные» суставы, позвонки, фрагменты для замены поврежденной костной ткани - могут открыть новую эру в травматологии и ортопедии.

Проект родился в недрах Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов еще в 1990-е годы. Затем к нему подключилось пермское медицинское сообщество.

Именно тогда сформировался сплав ученых, инженеров, врачей под руководством Владимира Чунаева, который лично руководит реализацией проекта совместно с Корпорацией тактического ракетного вооружения и Военно-промышленной корпорацией НПО «Машиностроение».

О перспективах развития производства в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказали генеральный директор предприятия АО «УНИИКМ» Владимир Чунаев, заместитель министра территориального развития Пермского края Иван Корякин и глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов.

Строительство планируют начать уже в следующем году

- Такие медицинские изделия ждут от нас и пациенты, и медики, - объяснил Владимир Чунаев. - Для нас этот проект означает выпуск востребованной продукции гражданского назначения. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, и мы рассчитываем, что со следующего года начнется строительство завода в Нытве. Его месторасположение было выбрано не случайно. Очень важно для предприятия такого профиля, чтобы это было экологически чистое место. Кроме того, Нытва приобрела статус Территории опережающего социально-экономического развития, а наша дочерняя компания ООО «Углекон» стала ее резидентом. Это означает, что наша компания получит преференции в значительном объеме, а бюджеты всех уровней -дополнительные доходы.

Этот проект важен для региона и для Нытвенского городского округа.

- Мы поддерживаем этот проект, была проделана большая предварительная работа, и когда речь зашла о получении предприятием ООО «Углекон» статуса резидента ТОСЭР, все произошло очень быстро, - объяснил Иван Корякин. - В марте этого года в Министерство территориального развития были направлены заявка и бизнес-план предприятия «Углекон», которое до этого было зарегистрировано как дочернее предприятие АО «УНИИКМ». Буквально через семь дней было заключено соответствующее соглашение.

По соседству с будущем заводом «Углекон» будет находиться АО «Эпимер», которое планирует наладить выпуск активных фармацевтических субстанций для производства лекарств. Поэтому можно сказать, что в Нытве начал создаваться медицинский кластер.

Появятся рабочие места

Для Нытвы строительство такого завода - это, помимо всего прочего, создание новых рабочих мест.

- Мы планируем, что, возможно, уже со следующего года начнем проводить набор сотрудников, которые какое-то время поработают у нас на основном производстве, освоят наши технологии и поймут специфику, а затем будут работать на заводе в Нытве, - объяснил Владимир Чунаев.

Глава Нытвы Ринат Хаертдинов подчеркивает, что появление в городе такого современного предприятия может помочь решить проблему трудоустройства и трудовой миграции, когда люди вынуждены в поисках работы ехать в Пермь или трудиться вахтовым методом.

- Первая встреча с руководством АО «УНИИКМ» состоялась у нас еще в 2018 году, когда нам привезли и показали ту продукцию, которая может выпускаться на заводе в нашем городе, - рассказал Ринат Хаертдинов. - У нас загорелись глаза, и мы начали сотрудничать. Мы окажем все необходимое административное сопровождение для реализации этого перспективного проекта. В Нытве есть многопрофильный техникум, который может готовить специалистов для резидентов ТОСЭР, в том числе и для нового завода предприятия «Углекон». Мы готовы совместно с предприятиями сформировать заказ на обучение рабочих кадров и проработать вопрос организации их обучения в техникуме с Министерством образования и науки.