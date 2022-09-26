В стране проходит обучение региональных координаторов проекта «Цифровая Россия»

- В условиях санкционного давления необходимо оперативно принимать экономические и законодательные решения, которые определяют развитие ИТ-индустрии, - отметил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор «Цифровой России», один из основателей «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин в ходе первого учебного курса для региональных координаторов проекта.

«Цифровая Россия» - первый федеральный партийный проект, который проводит полноценное обучение своих координаторов в Высшей партийной школе «Единой России». Его цель - создать систему мониторинга действенности мер поддержки ИТ-отрасли, обеспечить обратную связь регионального ИТ-бизнеса с центральными органами исполнительной и законодательной власти.

Летом этого года началось формирование команды проекта из 85 региональных ИТ-омбудсменов. Координаторы будут заниматься реализацией проекта в своих регионах. К ним смогут обращаться представители ИТ-сообщества за помощью в решении любых насущных проблем.

Координаторов в проект отбирали по таким критериям, как понимание принципов работы ключевых цифровых технологий и цифровой экономики, основ научно-технологической и инновационной политики, наличие опыта реализации ИТ-проектов, управленческой и общественной работы.

- Сегодня партия реализует 19 федеральных проектов, - отметил Антон Немкин. - Мы стремимся к тому, чтобы «Цифровая Россия» стала самым результативным, именно поэтому сразу начали с конкретных дел. Так, нам уже удалось расширить меры поддержки ИТ-компаний и снизить для них налоговую нагрузку. Подготовлен законопроект, который позволит муниципалитетам запускать ИТ-проекты в рамках государственно-частного партнерства. Мы обучили 6 тысяч глав органов местного самоуправления, запустили сбор предложений, чтобы повысить эффективность уроков информатики в школах, и взяли в работу множество других задач. Это высокий темп, и мы его сохраним.

Антон Немкин также пообещал, что до конца года он встретится с ИТ-сообществом, губернатором и локальным координатором в каждом регионе.

- Такие встречи мы уже провели в Карелии и Томске, - сообщил он. - Опыт показывает, что совместное обсуждение актуальных вопросов «на земле» позволяет быстро находить эффективные решения.

В рамках образовательной программы региональные координаторы обсуждали задачи и направления проекта. Перед участниками выступил заместитель руководителя ЦИК партии – руководитель Управления политической работы, директор Высшей партийной школы Роман Романов.

- Проекты партии – это актуальный и своевременный ответ на запрос общества, - отметил Роман Романов. - Региональными координаторами проекта «Цифровая Россия» стали не только члены партии «Единая Россия» или ее сторонники, но и беспартийные. Мы ставили перед собой задачу максимально понятным и доступным языком погрузить их в партийную повестку. Также мы детально остановились на организационной структуре партии в регионах, что очень важно для оперативного и эффективного решения поставленных задач проекта. Рассчитываю, что полученные знания координаторы оперативно трансформируют в реальные дела.

НАША СПРАВКА

Федеральный проект «Цифровая Россия», созданный весной 2022 года, - первый проект «Единой России», чей общественный совет возглавил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Цифровизация открывает огромные возможности получения новых знаний, освоения новых профессий и развития экономики в целом, что нашло свое выражение в Народной программе Партии, где отражена роль цифровизации как в социальной сфере и отраслях экономики, так и во взаимодействии государства и граждан.

Проект «Цифровая Россия» направлен на решение широкого круга вопросов: поддержку российских ИТ-компаний и учителей информатики, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, развитие цифровых финансовых активов и киберспорта, поддержку отечественных цифровых сервисов, платформ социальной направленности, а также создание и распространение цифрового патриотического контента.