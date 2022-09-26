В пермском «Городе сердца» спасли новорожденного из Удмуртии

Фото: ФЦССХ им. С.Г. Суханова

Спустя всего три часа после рождения малышку из Удмуртии пришлось срочно отправлять на вертолете в Пермь, в «Город сердца» - Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова.

- Женщина поступила к нам в Перинатальный центр из Сюмсинского района на позднем сроке беременности. К сожалению, у плода выявился сложный порок сердца, который требует срочной операции после рождения. Было принято решение госпитализировать новорожденного в федеральный центр в Перми, и уже через три часа после рождения он был доставлен в центр вертолетом санавиации, - рассказала заведующая Перинатальным центром 1-й Республиканской клинической больницы Елена Сахабутдинова.

Как сообщили в «Городе сердца», малышку сразу же прооперировали.

- Операция прошла штатно, состояние ребенка удовлетворительное, - рассказали в центре.

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