Родители бегут к школе, детей эвакуируют в соседний детский сад

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске произошла стрельба. Мужчина, одетый во все черное, зашел в учебное заведение, выстрелил в охранника, а затем стал стрелять по детям.

На место незамедлительно выехали экстренные службы, а сами ученики заперлись в кабинетах. Вооруженный мужчина ходил по классам и стрелял по всем подряд. Одна из учениц рассказала корреспонденту «Комсомолки», что происходило во время нападения.

- Мы сидим в кабинетах за шкафами. Дверь закрыли на ключ, нас 27 человек. С нами учитель - женщина. Вооруженный мужчина ходит по коридору и сильно кричит что-то несвязное, - рассказала школьница.

По предварительной информации, в результате нападения 9 человек погибли, в том числе пятеро детей, 20 человек пострадали, сам нападваший покончил с собой.

Расследование уголовного дела о стрельбе в школе №88 Ижевска передано в центральный аппарат Следственного комитета

Следственным управлением СК России по Удмуртской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.

По поручению главы ведомства криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в настоящее время выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления.

Следователями СК России будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

В Удмуртию отправилась замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко. Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова уже работает на месте происшествия.

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