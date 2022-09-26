Октябрь в Перми. Фото: Павел Шатров

По сообщениям сразу нескольких погодных информеров, октябрь 2022 года в Перми не будет сильно отличаться от показателей прошлого года. Среднемесячная температура октября превысит +4 градуса при климатической норме +3,3 градуса.

Атмосферные осадки ожидаются в основном в виде дождя, мокрый снег прогнозируется в конце месяца. Наиболее продолжительный период осадков синоптики прогнозируют на вторую декаду октября. Установление снежного покрова не ожидается.

Самыми теплыми днями может стать период со 2 по 5 октября, когда дневная температура воздуха составит от +10 до +12 градусов, ночная температура будет от +4 до +7 градусов.

В последующие дни температура воздуха постепенно начнет понижаться: к середине октября она составит +5…+7 градусов.

Вторая половина октября 2022 года будет более прохладной – к концу месяца ожидается небольшой ночной минус от -1 до -3 градусов, а температура воздуха днем от 0 до +2 градусов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru