«Он стучится к нам в дверь». Школьники рассказали, что происходит в школе № 88 в Ижевске, где произошла стрельба

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- Пока всё нормально. Мы сидим в кабинетах за шкафами. Дверь закрыли на ключ, нас 27 человек. С нами учитель - женщина. Вооруженный мужчина ходит по коридору и сильно кричит что-то несвязное, - рассказала корреспонденту КП одна из школьниц.

Девочка добавила, что вооруженный мужчина стучался им в дверь. После этого связь с ней оборвалась.

Напомним, утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской устроили стрельбу утром. Сообщается, что сначала стрелявший попал в охранника, а затем стал стрелять по детям.

В результате ЧП охранник погиб, еще четверо детей пострадали, за их жизнь борются врачи. «КП-Ижевск» ведет трансляцию с места событий.