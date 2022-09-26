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Происшествия26 сентября 2022 7:50

«Он стучится к нам в дверь». Школьники рассказали, что происходит в школе № 88 в Ижевске, где произошла стрельба

Сообщается об одном погибшем и четверых пострадавших
Виктор Правдин
Фото: vk.com/18region

Фото: vk.com/18region

- Пока всё нормально. Мы сидим в кабинетах за шкафами. Дверь закрыли на ключ, нас 27 человек. С нами учитель - женщина. Вооруженный мужчина ходит по коридору и сильно кричит что-то несвязное, - рассказала корреспонденту КП одна из школьниц.

Девочка добавила, что вооруженный мужчина стучался им в дверь. После этого связь с ней оборвалась.

Напомним, утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской устроили стрельбу утром. Сообщается, что сначала стрелявший попал в охранника, а затем стал стрелять по детям.

В результате ЧП охранник погиб, еще четверо детей пострадали, за их жизнь борются врачи. «КП-Ижевск» ведет трансляцию с места событий.

ЧППроисшествия: ЧП