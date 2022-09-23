Своих не бросаем! В Перми состоялся массовый митинг в поддержку инициатив ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей

На эспланаде в Перми собрались тысячи пермяков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Переполненные автобусы, потоки людей, спешащих к эспланаде – так выглядел сегодня днем центр Перми. Тысячи и тысячи пермяков собирались на митинг «Своих не бросаем!» в поддержку двух республик и двух областей Новороссии, в которых пройдут референдумы по поводу их воссоединения с Россией.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вот буквально вся площадь перед сценой, где проходит трансляция, заполняется народом. В руках взрослых и детей - трехцветные флаги, плакаты и транспаранты. «Добро пожаловать домой!», «Верим в победу!», «Мы вместе с Путиным!», «Россия на все времена!», «Деды смогли, и мы сможем!» - читается на них.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы здесь, чтобы поддержать инициативу ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей! – звучит голос ведущей.

Гимн России исполняет арт-группа «Хорус Квартет». Лица собравшихся делаются строже.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После раздаются торжественные звуки неофициального Гимна Донбасса в исполнении пермских артистов. «Россия с нами, и с нами Бог!» - плывут над эспланадой пророческие слова.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Когда мы едины и действуем сплоченно – мы непобедимы! – обращается к участникам митинга начальник Пермского суворовского военного училища Николай Братухин.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обращения выступающих перемежаются мелодиями знакомых песен.

- Едины мы – и нас не победить! – слова одной из песен точно передают приподнятое настроение всех собравшихся.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО