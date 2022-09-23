Важные правила, которые помогут прожить без лекарств до самой старости

Хочешь сберечь сердце –заведи собаку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый мечтает прожить долго, без болезней, врачей и таблеток, но не все помнят о важных правилах, которые помогут это сделать.

Продолжительность выросла, иммунитет упал

Накануне Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина напомнила в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) о том, как укрепить здоровье и сохранить работу сердца без медикаментов.

Наталья Корягина рассказала, как укрепить здоровье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Дата праздновать 29 сентября Всемирный день сердца была закреплена в 2011 году, - рассказала профессор Наталья Корягина. - Его отмечают более, чем в 100 странах мира. Сейчас объясню, почему. XX век очень изменил население планеты: после Второй мировой войны в нашу жизнь вошли антибактериальные препараты. В арсенале врачей появилась группа пенициллинового ряда, и благодаря антибиотикам у медиков появилась возможность сохранять жизни. Врачи начали спасать матерей, ведь в те времена была высокая смертность в родах, снизилась младенческая смертность и смертность от заболевания органов дыхания. В итоге резко выросла продолжительность жизни с 40 до 60 лет.

В 60 - 70 годы XX века на первое место среди причин смерти начали выходить сердечно-сосудистые заболевания. И началась эра препаратов для снижения артериального давления.

А в 1990-х - 2000 годах начали выпуск препаратов, снижающих уровень холестерина. В 2011 году каждый второй житель мира умирал по причине болезней системы кровообращения. В России также самая распространенная причина смертей - это гипертония.

- Увы, 40% взрослого населения России имеет повышенное артериальное давление, - говорит врач-кардиолог. - Причин этому несколько. Во-первых, население сейчас стало гораздо слабее, чем те, кто родился в 30 - 40-е годы прошлого века. Те люди не имели прививок и не знали антибиотиков. У них огромный потенциал. В те годы была огромная материнская и младенческая смертность, а они выжили! И еще пережили войну и имели очень сильный иммунитет.

Сегодняшняя жизнь с фастфудом и гиподинамией приводит к тому, что не только взрослые, но уже и дети имеют большой фактор риска сердечных заболеваний.

Какие правила важно соблюдать, чтобы прожить до старости и быть здоровым?

Почему важна диспансеризация?

Важно проходить диспансеризацию, а после 40 лет - ежегодно. Причем делать это нужно, когда ничего не болит. А еще следить за давлением, сахаром и холестерином.

- Если у кого-то из ваших родственников были инсульты или проблемы с сердцем, то держите под контролем свой уровень артериального давления, - советует Наталья Корягина. - Норма - ниже 140 на 90. Если человек уже имеет гипертонию, то у нас существует такой механизм, как диспансерное наблюдение. Участковый терапевт проводит ЭКГ, оценивает УЗИ сердца, контролирует «плохой» холестерин, показатель очищения почек и уровень мочевой кислоты.

Жители Пермского края едят много мяса, а его потребление может вызывать мочекаменную болезнь и отложение мочевой кислоты в сосудах. В результате сосуды становятся «жесткими», словно стеклянные палочки.

Также мочевая кислота повышает риск когнитивных нарушений (может грозить деменцией. - Ред.), хронической болезни почек, инфарктов и инсультов.

- Еще на здоровье жителей Пермского края в последние годы серьезно повлияла пандемия COVID-19, - резюмирует Наталья Колягина. - Коронавирус - это страшное заболевание, которое тоже влияет на сосуды, сердце, головной мозг, почки и поджелудочную железу. После пандемии у нас появилось немало пациентов, у которых высокое давление держится несколько месяцев и не возвращается к норме. В этом списке много молодых мужчин, у которых после перенесенного COVID-19 повышается риск сосудистых катастроф со смертельным исходом. Поэтому им особенно важно проходить бесплатную углубленную диспансеризацию, которая поможет выявить факторы риска и обнаружить новые заболевания, в том числе из области онкологии.

За период пандемии в Пермском крае увеличилось и количество диабетиков 2-го типа. Людей, у которых впервые был диагностирован сахарный диабет, стало больше на 10%!

- Основной маркер риска развития преддиабета и сахарного диабета - это глюкоза в крови, - объясняет доктор. - Норма - 5,5 ммоль/л. Все, что выше - требует проведения проб с нагрузкой для постановки диагноза. При сахаре выше 10 ммоль/л у человека появляются вялость, слабость и жажда. Если сахар повышается до 20 ммоль/л, то человек не только хочет пить, но и не может есть. Он начинает худеть, в организме появляется запах ацетона.

Соль и сахар - белые враги

Продукты с высоким содержанием соли и сахара повышают холестерин, который поражает сосуды и сердце. Даже небольшое превышение уровня холестерина в крови приводит к отложению бляшек на сосудах.

- К сожалению, в Пермском крае принято употреблять в пищу большое количество заготовок, куда добавляются соль и сахар, - объясняет врач-кардиолог. - У нас консервируют и маринуют овощи, грибы, мясо, ягоды. Ограничить потребление консервированных продуктов важно тем, кто имеет артериальную гипертензию. Полезным будет отказаться от привычки досаливать пищу, а также готовить и есть дома, ведь в ресторанах мы тоже наедаем большое количество соли.

После 40 лет - самое лучшее для организма - это средиземноморская диета, но мы понимаем, что придерживаться ее в Пермском крае сложно и дорого. Однако выход есть: чтобы помочь сердцу, необходимо употреблять в пищу все сезонные овощи и фрукты, небольшое количество орехов, а также цельнозерновой хлеб.

- Откажитесь от конфет и тортов, избегайте перекусов, - дает советы врач. - Сокращайте красное мясо, не употребляйте его чаще 2 - 3 раз в неделю. Добавляйте в меню курицу и обязательно рыбу. Исследования доказали, что если мужчина два раза в неделю употребляет рыбу, то это увеличивает ему продолжительность жизни.

Какая рыба полезна? По мнению главного терапевта, не только морская, но и речная.

- Лучше всего защищают сердце лососевые рыбы, поэтому своим пациентам я рекомендую употреблять в пищу диких красных лососевых рыб: горбушу, кету и кижуч. Они чуть жестче, чем лосось и семга, но по количеству омега-3-кислот выше.

Откажитесь от фаст-фуда

Здоровье важно контролировать с молодости. Сейчас модно питаться в кафе быстрого питания, а это может грозить риском появления избыточной массы тела. Причем особенно опасен лишний вес для мальчиков.

- Грустно смотреть, как молодежь покупает себе еду в пекарнях и кафе быстрого питания, - объясняет врач. - Употребление в пищу фаст-фуда связано с повышением уровня «плохого» холестерина. Так называемые трансжиры, которые находятся в нем, стимулируют воспаление в сосудах. Я всегда пугаю своих пациентов молодого возраста, имеющих избыточную массу тела. В жировой ткани у молодых мужчин имеется фермент ароматаза, который переводит их мужской гормон тестостерон в эстроген. И мужчины становятся похожими на женщин. Становятся капризными, с гинекомастией. А кто-то еще и пива добавляет, в котором находятся эстроген-подобные вещества, похожие на женские гормоны.

Кроме фаст-фуда для здоровья сердца вредно и переедание.

10 тысяч шагов

Сокращать массу тела желательно добавляя физические нагрузки. Как их правильно выбирать?

- Я своему мужу, например, подарила собаку, и теперь при любой погоде он делает по утрам малый круг, а вечером - большой, - улыбается Наталья Корягина. - Как еще нахаживать положенные 10 тысяч шагов в день, когда все мы сейчас имеем сидячую работу и ездим на авто? Самой мне нравятся кардиотренировки и йога - это прекрасный способ восстановления всех систем. Также хорошо плавание, бег, но важно знать, что никогда ничего нельзя делать через силу, а увеличивать нагрузку нужно постепенно.

Еще один немаловажный фактор в сохранении здоровья сердца - это сон. Нарушение режима труда и отдыха повышает активацию сепатодреналовой системы, которая является активатором сосудистых катастроф.

Стресс и вредные привычки под запретом

- Курение провоцирует атеросклероз, в результате которого может произойти острый инфаркт миокарда с многососудистым поражением, - говорит кардиолог. - Впоследствии у таких пациентов качество жизни очень низкое. Также курение является риском возникновения рака легких.

Немалое влияние на здоровье сердца оказывает и хронический стресс.

- Тревога увеличивает риск инфарктов в три раза, а депрессия - в семь. Это тысячи лет назад во время охоты мужчина бежал за мамонтом и испытывал в этот момент стресс, а сейчас стресс стал спутником современного человека. Повлияла на это и пандемия, когда увеличилось количество разводов, и появился страх потерять работу.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Как часто контролировать давление?

- После 40 лет необходимо контролировать уровень давления дважды в день: утром и вечером и записывать данные в дневник самоконтроля. Лучше всего, чтобы утром в покое показатели были 120 на 80. Вечером после нагрузки давление обычно повышается.

Но если показатели стабильно держатся выше 140 на 90 - это повод обратиться к участковому терапевту. И даже если базовое давление у человека 130 на 80, то в ближайшее время он вполне может стать гипертоником, если не начнет придерживаться здорового образа жизни и правильного питания.

ВАЖНО

Как вычислить индекс массы тела

С помощью индекса массы тела можно проверить соответствие между массой тела и ростом, а также понять, имеется ли у вас избыточный вес.

Чтобы рассчитать ИМТ, необходимо вес поделить на рост в метрах в квадрате.

18,5 - 25 - нормальная масса тела

25 - 30 - избыточная масса тела

30 - 35 - ожирение 1-й степени

35 - 40 - ожирение 2-й степени

Больше 40 - ожирение 3-й степени