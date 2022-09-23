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ЗДОРОВЬЕ23 сентября 2022 10:45

Важные правила, которые помогут прожить без лекарств до самой старости

Советы накануне Всемирного Дня сердца дала главный терапевт Минздрава Пермского края
Алена ОВЧИННИКОВА
Хочешь сберечь сердце –заведи собаку

Хочешь сберечь сердце –заведи собаку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый мечтает прожить долго, без болезней, врачей и таблеток, но не все помнят о важных правилах, которые помогут это сделать.

Продолжительность выросла, иммунитет упал

Накануне Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина напомнила в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) о том, как укрепить здоровье и сохранить работу сердца без медикаментов.

Наталья Корягина рассказала, как укрепить здоровье

Наталья Корягина рассказала, как укрепить здоровье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Дата праздновать 29 сентября Всемирный день сердца была закреплена в 2011 году, - рассказала профессор Наталья Корягина. - Его отмечают более, чем в 100 странах мира. Сейчас объясню, почему. XX век очень изменил население планеты: после Второй мировой войны в нашу жизнь вошли антибактериальные препараты. В арсенале врачей появилась группа пенициллинового ряда, и благодаря антибиотикам у медиков появилась возможность сохранять жизни. Врачи начали спасать матерей, ведь в те времена была высокая смертность в родах, снизилась младенческая смертность и смертность от заболевания органов дыхания. В итоге резко выросла продолжительность жизни с 40 до 60 лет.

В 60 - 70 годы XX века на первое место среди причин смерти начали выходить сердечно-сосудистые заболевания. И началась эра препаратов для снижения артериального давления.

А в 1990-х - 2000 годах начали выпуск препаратов, снижающих уровень холестерина. В 2011 году каждый второй житель мира умирал по причине болезней системы кровообращения. В России также самая распространенная причина смертей - это гипертония.

- Увы, 40% взрослого населения России имеет повышенное артериальное давление, - говорит врач-кардиолог. - Причин этому несколько. Во-первых, население сейчас стало гораздо слабее, чем те, кто родился в 30 - 40-е годы прошлого века. Те люди не имели прививок и не знали антибиотиков. У них огромный потенциал. В те годы была огромная материнская и младенческая смертность, а они выжили! И еще пережили войну и имели очень сильный иммунитет.

Сегодняшняя жизнь с фастфудом и гиподинамией приводит к тому, что не только взрослые, но уже и дети имеют большой фактор риска сердечных заболеваний.

Какие правила важно соблюдать, чтобы прожить до старости и быть здоровым?

Почему важна диспансеризация?

Важно проходить диспансеризацию, а после 40 лет - ежегодно. Причем делать это нужно, когда ничего не болит. А еще следить за давлением, сахаром и холестерином.

- Если у кого-то из ваших родственников были инсульты или проблемы с сердцем, то держите под контролем свой уровень артериального давления, - советует Наталья Корягина. - Норма - ниже 140 на 90. Если человек уже имеет гипертонию, то у нас существует такой механизм, как диспансерное наблюдение. Участковый терапевт проводит ЭКГ, оценивает УЗИ сердца, контролирует «плохой» холестерин, показатель очищения почек и уровень мочевой кислоты.

Жители Пермского края едят много мяса, а его потребление может вызывать мочекаменную болезнь и отложение мочевой кислоты в сосудах. В результате сосуды становятся «жесткими», словно стеклянные палочки.

Также мочевая кислота повышает риск когнитивных нарушений (может грозить деменцией. - Ред.), хронической болезни почек, инфарктов и инсультов.

- Еще на здоровье жителей Пермского края в последние годы серьезно повлияла пандемия COVID-19, - резюмирует Наталья Колягина. - Коронавирус - это страшное заболевание, которое тоже влияет на сосуды, сердце, головной мозг, почки и поджелудочную железу. После пандемии у нас появилось немало пациентов, у которых высокое давление держится несколько месяцев и не возвращается к норме. В этом списке много молодых мужчин, у которых после перенесенного COVID-19 повышается риск сосудистых катастроф со смертельным исходом. Поэтому им особенно важно проходить бесплатную углубленную диспансеризацию, которая поможет выявить факторы риска и обнаружить новые заболевания, в том числе из области онкологии.

За период пандемии в Пермском крае увеличилось и количество диабетиков 2-го типа. Людей, у которых впервые был диагностирован сахарный диабет, стало больше на 10%!

- Основной маркер риска развития преддиабета и сахарного диабета - это глюкоза в крови, - объясняет доктор. - Норма - 5,5 ммоль/л. Все, что выше - требует проведения проб с нагрузкой для постановки диагноза. При сахаре выше 10 ммоль/л у человека появляются вялость, слабость и жажда. Если сахар повышается до 20 ммоль/л, то человек не только хочет пить, но и не может есть. Он начинает худеть, в организме появляется запах ацетона.

Соль и сахар - белые враги

Продукты с высоким содержанием соли и сахара повышают холестерин, который поражает сосуды и сердце. Даже небольшое превышение уровня холестерина в крови приводит к отложению бляшек на сосудах.

- К сожалению, в Пермском крае принято употреблять в пищу большое количество заготовок, куда добавляются соль и сахар, - объясняет врач-кардиолог. - У нас консервируют и маринуют овощи, грибы, мясо, ягоды. Ограничить потребление консервированных продуктов важно тем, кто имеет артериальную гипертензию. Полезным будет отказаться от привычки досаливать пищу, а также готовить и есть дома, ведь в ресторанах мы тоже наедаем большое количество соли.

После 40 лет - самое лучшее для организма - это средиземноморская диета, но мы понимаем, что придерживаться ее в Пермском крае сложно и дорого. Однако выход есть: чтобы помочь сердцу, необходимо употреблять в пищу все сезонные овощи и фрукты, небольшое количество орехов, а также цельнозерновой хлеб.

- Откажитесь от конфет и тортов, избегайте перекусов, - дает советы врач. - Сокращайте красное мясо, не употребляйте его чаще 2 - 3 раз в неделю. Добавляйте в меню курицу и обязательно рыбу. Исследования доказали, что если мужчина два раза в неделю употребляет рыбу, то это увеличивает ему продолжительность жизни.

Какая рыба полезна? По мнению главного терапевта, не только морская, но и речная.

- Лучше всего защищают сердце лососевые рыбы, поэтому своим пациентам я рекомендую употреблять в пищу диких красных лососевых рыб: горбушу, кету и кижуч. Они чуть жестче, чем лосось и семга, но по количеству омега-3-кислот выше.

Откажитесь от фаст-фуда

Здоровье важно контролировать с молодости. Сейчас модно питаться в кафе быстрого питания, а это может грозить риском появления избыточной массы тела. Причем особенно опасен лишний вес для мальчиков.

- Грустно смотреть, как молодежь покупает себе еду в пекарнях и кафе быстрого питания, - объясняет врач. - Употребление в пищу фаст-фуда связано с повышением уровня «плохого» холестерина. Так называемые трансжиры, которые находятся в нем, стимулируют воспаление в сосудах. Я всегда пугаю своих пациентов молодого возраста, имеющих избыточную массу тела. В жировой ткани у молодых мужчин имеется фермент ароматаза, который переводит их мужской гормон тестостерон в эстроген. И мужчины становятся похожими на женщин. Становятся капризными, с гинекомастией. А кто-то еще и пива добавляет, в котором находятся эстроген-подобные вещества, похожие на женские гормоны.

Кроме фаст-фуда для здоровья сердца вредно и переедание.

10 тысяч шагов

Сокращать массу тела желательно добавляя физические нагрузки. Как их правильно выбирать?

- Я своему мужу, например, подарила собаку, и теперь при любой погоде он делает по утрам малый круг, а вечером - большой, - улыбается Наталья Корягина. - Как еще нахаживать положенные 10 тысяч шагов в день, когда все мы сейчас имеем сидячую работу и ездим на авто? Самой мне нравятся кардиотренировки и йога - это прекрасный способ восстановления всех систем. Также хорошо плавание, бег, но важно знать, что никогда ничего нельзя делать через силу, а увеличивать нагрузку нужно постепенно.

Еще один немаловажный фактор в сохранении здоровья сердца - это сон. Нарушение режима труда и отдыха повышает активацию сепатодреналовой системы, которая является активатором сосудистых катастроф.

Стресс и вредные привычки под запретом

- Курение провоцирует атеросклероз, в результате которого может произойти острый инфаркт миокарда с многососудистым поражением, - говорит кардиолог. - Впоследствии у таких пациентов качество жизни очень низкое. Также курение является риском возникновения рака легких.

Немалое влияние на здоровье сердца оказывает и хронический стресс.

- Тревога увеличивает риск инфарктов в три раза, а депрессия - в семь. Это тысячи лет назад во время охоты мужчина бежал за мамонтом и испытывал в этот момент стресс, а сейчас стресс стал спутником современного человека. Повлияла на это и пандемия, когда увеличилось количество разводов, и появился страх потерять работу.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Как часто контролировать давление?

- После 40 лет необходимо контролировать уровень давления дважды в день: утром и вечером и записывать данные в дневник самоконтроля. Лучше всего, чтобы утром в покое показатели были 120 на 80. Вечером после нагрузки давление обычно повышается.

Но если показатели стабильно держатся выше 140 на 90 - это повод обратиться к участковому терапевту. И даже если базовое давление у человека 130 на 80, то в ближайшее время он вполне может стать гипертоником, если не начнет придерживаться здорового образа жизни и правильного питания.

ВАЖНО

Как вычислить индекс массы тела

С помощью индекса массы тела можно проверить соответствие между массой тела и ростом, а также понять, имеется ли у вас избыточный вес.

Чтобы рассчитать ИМТ, необходимо вес поделить на рост в метрах в квадрате.

18,5 - 25 - нормальная масса тела

25 - 30 - избыточная масса тела

30 - 35 - ожирение 1-й степени

35 - 40 - ожирение 2-й степени

Больше 40 - ожирение 3-й степени

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