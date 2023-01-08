Стали известны подробности ЧП в аэропорту Перми, где самолет застрял в сугробе

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В пермском аэропорту Большое Савино утро 8 января выдалось тяжелым. Самолет во время набора скорости занесло и он не смог вылететь.

Это был Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс ДР 651 Пермь — Москва. Как пояснили в пресс-службе аэропорта, при начале разбега воздушное судно выкатилось за пределы взлетной полосы на примыкающую к ней часть летного поля, а после этого застряло в сугробе.

В самолете помимо шести членов экипажа находились 183 пассажира, среди которых 7 детей и один инвалид. Никто из них не пострадал. Самолет не получил повреждений.

После утреннего ЧП в аэропорту Перми временно закрыли прием и отправление рейсов до момента освобождения взлетно-посадочной полосы. Из-за этого были задержаны шесть рейсов:

- ДР 6512 Пермь — Москва (Шереметьево), авиакомпания «Победа»;

- СУ 2915 Пермь — Сочи, авиакомпания «Аэрофлот»;

- СУ 2821 Пермь — Минеральные Воды, авиакомпания «Аэрофлот»;

- N 584 Пермь — Санкт-Петербург, авиакомпания «Smartavia»;

- СУ 1385 Пермь — Москва (Шереметьево), авиакомпания «Аэрофлот»;

- N 4424 по маршруту Пермь — Сочи, авиакомпания «Nordwind Airlines».

В Пермской транспортной прокуратуре сообщили, что организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.

Застрявший самолет эвакуировали и отбуксировали на штатное место стоянки, а взлетную полосу освободили. После этого Международный аэропорт «Пермь» возобновил работу в штатном режиме.

Сорвавшийся рейс из Перми до Москвы все же будет выполнен. Как рассказали представители авиакомпании «Победа», после технического осмотра воздушного судна примут решение о необходимости предоставления резервного борта или выполнении рейса на этом же самолете.

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