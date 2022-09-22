Пропавшего без вести жителя Пермского края выходила незнакомка и не хочет возвращать его в семью

Почти три года Рустам считался пропавшим без вести, но в начале мая 2022 года его случайно встретил двоюродный брат. На фотографии Рустам в молодости. Фото предоставлено родственниками мужчины.

По истории, которая произошла в небольшом селе на юге Пермского края можно писать целый роман, а то и снять настоящий детектив. В селе Березники Бардымского района жила семья: муж, жена и трое ребятишек. Жена воспитывала детей, а глава семейства Рустам работал лесорубом. Осенью 2019 года мужчина решил обзавестись конем. Нашел продавца в Башкирии, оплатил покупку и жеребца отправили покупателю. Прямиком до села доставить коня не могли, поэтому Рустаму нужно было добраться в соседний город - Чернушку, что примерно в 80 километрах от его родного дома.

«Только мы с конем по полю идем»

В начале октября «посылку» доставили до места назначения, и Рустам отправился ее забирать. Возвращаться домой решил верхом на новенькой лошади. Шли дни, но мужчина все не возвращался. Вскоре его сотовый перестал отвечать, и взволнованная жена позвонила сестре Рустама.

«Регина, от Рустика уже шесть дней ни слуху, ни духу, что делать?» - обеспокоенным голосом вопрошала жена. «Иди в полицию и пиши заявление!» - настоятельно рекомендовала сестра.

Объявили пропавшим без вести

Мужчину объявили в розыск - начались поиски. Полицейские смогли восстановить путь загадочно исчезнувшего всадника и в лесу, примерно на половине пути до родного дома, обнаружили следы коня. Две недели блужданий по лесу ни к чему не привели и активные поиски полицейские прекратили. Родственники Рустама не могли так просто все бросить и начали искать его самостоятельно. Они обошли все соседние села и деревни, показывали местным фотографию Рустама и рассказывали историю его исчезновения, но в большинстве случаев люди отрицательно качали головой, правда, бывали и те, кто уверял, что видели похожего человека и называли примерное место, но когда родные туда приезжали, никаких следов Рустама найти не могли.

Вскоре Рустама признали пропавшим без вести. Жена познакомилась с другим мужчиной и позабыла о муже. Лишь старшая дочь и родная сестра верили, что когда-нибудь узнают, что произошло с их родным человеком.

Случайная встреча

Рустам с родным братом Ренатом. Фото предоставлено родственниками Рустама.

Прошло два с половиной года с тех пор, как Рустам пропал. К этому времени даже те, кто сильно верил и надеялся на чудо, смирились с мыслью, что Рустама они больше не увидят, но вдруг произошла случайная встреча. 7 мая двоюродный брат Рустама был в продуктовом магазине в Барде. Среди покупателей он заприметил до боли знакомое лицо: «Рустам, ты?» - окликнул он. Мужчина обернулся, но не проронил ни слова, на голове у него виделся внушительных размеров шрам. Вдобавок ко всему Рустам был не один, а в компании с женщиной, которая, взяв его под руки, спешно покинула магазин.

«Вашего брата я выходила и жду от него ребенка»

- Брат не знал, что мы до сих пор его не нашли, - говорит Регина. - Так бы, конечно, он его остановил. В этот же день я опубликовала запись в социальных сетях, где рассказала про эту встречу, прикрепила к записи фотографию брата и оставила свой сотовый. На следующий день мне раздался звонок с неизвестного номера. Звонящая представилась Альбиной и спросила, откуда я знаю Рустама и зачем его ищу. Я объяснила, что являюсь ему родной сестрой и давно его разыскиваю. Она ответила, что нашла Рустама в лесу, он был весь в крови и ничего не помнил, она его выходила и теперь ждет от него ребенка. Я спросила, помнит ли он про семью, про родных. Альбина ответила, что он помнит только то, что у него есть сестра, ни про жену, ни про детей, ни даже где он живет ничего не знает.

Регина попросила Альбину назвать ее адрес и выразила готовность приехать. Но та ответила, что сперва поговорит с самим Рустамом и позже ей перезвонит. Буквально через несколько минут Альбина перезвонила и сама попросилась в гости, но при условии, что та не скажет, кем ему приходится. Объяснив это страхом того, что сестра оставит его у себя. «Если узнает, будем что-то думать, если нет - мы уедем», - заявила незнакомка.

«Не знаю я никакого Рустама, вы ошиблись номером»

Рустам с супругой, родным братом и детьми. Фото предоставлено родственниками Рустама.

- Я сказала, что главное для меня - увидеть брата, обнять, убедиться, что он жив, - говорит Регина. - Заверила, что забирать я его не буду. Альбина записала адрес и пообещала, что вечером приедет с братом, а я поторопилась накрывать на стол. Но вечером никто не приехал. Я перезвонила Альбине, но ее будто подменили. Было слышно, что она выпила, а на вопрос: Когда вы приедете? Я услышала ответ: Вы кто? Я чуть со стула не упала. Дальше она стала нести какую-то чушь, говорила, что это не та Альбина, что я разговаривала с другим человеком, что никакого Рустама она не знает и что я ошиблась номером. Я сказала, что пойду в полицию, на что она ответила, что сменит номер и повесила трубку.

На следующий день Регина пришла в местное отделение полиции и обо всем рассказала. Полицейские установили адрес Альбины и приехала к ней домой.

- Чтобы убедиться, что это та самая Альбина, полицейские позвонили мне с незнакомого номера, дали трубку Альбине и попросили сказать мне несколько слов, после со мной поговорила еще одна женщина, а потом трубку взял сотрудник полиции и спросил, чей голос я узнала. Я утвердительно ответила, что первая женщина - Альбина. Дальше полицейские несколько дней наблюдали за ее домом, но Рустам так и не вышел. Тогда они пришли к ней с обыском, но в доме его нигде не нашли. Сейчас в полиции говорят, что сделали все, что смогли, больше мне никак помочь не могут. Я уверена, что Альбина куда-то его увезла или спрятала. Зачем ей было звонить и такое говорить, да и двоюродный брат не мог обознаться. Я не знаю, что мне делать, но однозначно мой брат у нее.

Корреспондент Комсомолки созвонился с Альбиной, но женщина ответила, что ничего не знает и попросила ей больше не звонить. В главном управлении МВД по Пермскому краю сообщили, что мужчина числится в розыске. Мы направили запрос, чтобы получить более развернутый комментарий и узнать, действительно ли полицейские приходили в дом к Альбине, проводили там обыск и какие будут их дальнейшие действия по розыску мужчины.

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