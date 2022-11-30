От любительского спорта к спорту высших достижений: как пермская компания TРEK замещает мировые бренды спортивной одежды

Призёр Олимпийских игр в Пекине 2022, пермский летающий лыжник Евгений Климов в костюме от фабрики ТРЕК/ Фото: Евгений Вотинцев

Самое дорогое, что есть у человека - это здоровье. Как утверждают специалисты Всемирной организации здравоохранения, наше здоровье почти на 50 процентов зависит от наследственности и окружающей среды и еще на 50 процентов - от нашего образа жизни. Получается, что генеральной линией формирования и укрепления здоровья является здоровый образ жизни, а это преимущественно физические упражнения. Именно занятия спортом помогают нам не только сохранить, но приумножить наше здоровье.

Спорт как идеология

Для пермской компании TРEK спорт, это не просто производство и продажа спортинвентаря, а целая идеология. На ближайшие годы компания ставит для себя весьма амбициозные цели, долгосрочная цель звучит так: помочь подрастающему поколению развиться духовно и физически, за счет вовлечения в спорт и предоставление качественного и недорогого инвентаря. Помочь детям стать чемпионами, а их стране - лидером, недосягаемым для других стран.

Больше чем просто компания

В Перми компанию TРEK в большей степени знают по сети спортивных магазинов А.В.Т.- Спорт, но розничные продажи это лишь малая часть деятельности компании. В действительности же компания гораздо больше. TРEK - это производственная площадка, 500 рабочих мест, системообразующее предприятие для легкой промышленности региона. Компания выпускает обувь для туризма, лыжные ботинки, коньки, спортивную одежду, экипировку для гимнастики, единоборств, и многое другое, а главное, что все это производится в Пермском крае.

Вот уже три десятилетия компания делает все, чтобы спорт стал доступным для каждого жителя нашей страны, особенно - для наших детей. Фото: Евгений Вотинцев

Сегодня многие мировые спортивные бренды ушли с российского рынка. В компании TРEK считают, что для российского производителя наступило время колоссальных возможностей. Существовавший в сознании сограждан стереотип: отечественное - значит плохое, уходит в прошлое. Сейчас на прилавках наших магазинов появляется все больше российских брендов, которые не только не уступают иностранным аналогам по качеству и дизайну, но и превосходят их. Немалый вклад в популяризацию отечественной продукции и гарантии её качества сделали такие компании как TРEK. 12 лет назад, после длительного аудита производственных линий и персонала, на мощностях компании началось производство лыжных ботинок SALOMON. С тех пор компания выпускает лыжную обувь по высочайшим стандартам, со временем в Перми появилось и производство собственных креплений. На сегодня фабрика TРEK занимает второе место в стране по производству лыжных ботинок.

Коньки от пермской фабрики TРEK можно найти во всех регионах России. Фото: Евгений Вотинцев

В 2019 году от Министерства промышленности и торговли России руководству компании TРEK поступило предложение начать производство коньков для массового катания. Проект получился успешным, причем специалисты компании были задействованы на всех этапах - от разработки дизайна и технологий до производства. По выпуску коньков компания TРEK - номер один в стране. Одна из задач компании в обозримом будущем – перейти к созданию продукции для спорта высоких достижений.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова на производственной площадке компании ТРЕК. Фото: Евгений Вотинцев

В этом году компания расширила направление производства спортивного текстиля. Это направление началось несколько лет назад с производства линейки для художественной гимнастики. Сейчас швейные цеха TРEK производят аксессуары для активного отдыха и спортивные костюмы. Над их созданием работает целая команда профессиональных дизайнеров и технологов, которые отвечают за качество и функциональность. Стиль и качество продукции по достоинству оценили в региональном Министерстве физической культуры и спорта. На недавний форум «Россия - спортивная держава» делегация региона отправилась в спортивных костюмах производства фабрики TРEK.

Делегация министерства физической культуры и спорта Пермского края на форуме «Россия -Спортивная держава». Фото: Евгений Вотинцев

Показ моделей спортивных костюмов от компании ТРЕК на форуме «Россия -Спортивная держава». Фото: Евгений Вотинцев

Компания TРEK уже экипировала баскетбольные команды колледжа Олимпийского резерва, произвела экипировку для участников забега на трамплин TOP OF THE HILL в Чайковском. И если раньше игровые виды спорта и легкая атлетика ориентировались на иностранные компании, то теперь фокус смещается в сторону отечественных производителей. Благодаря современным технологиям и опыту в работе с материалами экипировка получается легкая, дышащая, с хорошей вентиляцией и не уступает иностранным аналогам. В обозримом будущем TРEK претендует стать одним из спортивных гигантов, где будет производиться практически вся известная спортивная продукция. Этому может способствовать и местонахождение - Пермь находится в самом центре страны и для логистики это, безусловно, выигрышная составляющая.

Фото: Евгений Вотинцев

Фото: Алексей Кабелицкий

Фото: Алексей Кабелицкий

Фото: Алексей Кабелицкий

Фото: Алексей Кабелицкий

В сезоне 2022/23 баскетбольные команды Колледжа Олимпийского резерва Пермского края выступают в форме от компании ТРЕК. Фото: фото: Павел Семянников

В сезоне 2022/23 баскетбольные команды Колледжа Олимпийского резерва Пермского края выступают в форме от компании ТРЕК. Фото: фото: Павел Семянников

Перми - 300, TРEK – 30

Символично, что в 2023 году наш город будет праздновать 300-летний юбилей, а TРEK отмечать свое 30-летие. Вот уже три десятилетия компания делает все, чтобы спорт стал доступным для каждого жителя нашей страны, особенно - для наших детей. Генеральный директор компании TРEK Алексей Тарасенко своими глазами наблюдал, как за последние годы в нашей стране кардинально изменилось отношение к здоровью и к спорту в целом. И в этом смысле основатель компании уверен, что с годами интерес к спорту будет только расти.

Алексей Тарасенко на форуме Россия - Спортивная держава 2022, Кемерово. Фото: Евгений Вотинцев

- Во всем мире развернулся тренд на здоровый образ жизни - заниматься спортом стало модно. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что люди осознали всю пользу от занятий спортом. Более всего радует, что родители прививают своим детям любовь к спорту с самого раннего возраста, - говорит Алексей Тарасенко. - В нашей стране ситуация поменялась настолько кардинально, что занятия спортом стали нормой жизни. Но мало кто понимает, что за всем этим стоит колоссальная работа. Для России это был долгий и сложный путь, и наша компания прошла его вместе со страной. При этом основная идеология нашей компании оставалась и остается неизменной - сделать спорт доступным для каждого. Особенно - для детей, ведь за ними наше будущее. От того, как мы их воспитаем, будет зависеть и судьба нашей страны. Наши дети хотят учиться, развиваться, быть выше, быстрее, сильнее и в этом смысле мы всеми силами готовы им помогать и делать из них настоящих чемпионов. Для этого у нас есть и силы и возможности.

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