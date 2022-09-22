«Пермская прогулка» пройдет по осеннему лесу

При правильной ходьбе работают все мышцы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Северная ходьба – это наиболее щадящее и полезное для здоровья направление спорта, - отметил заместитель главы администрации города Перми Алексей Грибанов. – При правильной ходьбе работают все мышцы. И заниматься ею могут люди всех возрастов. Именно поэтому мы стараемся развивать это направление.

1 октября администрация города совместно с министерством физической культуры и спорта Пермского края уже в 4-й раз организуют фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка». Он пройдет на территории Черняевского леса за спорткомплексом им. Сухарева. Там будут организованы три дистанции: 4, 6 и 10 километров. Каждый участник, прошедший свою дистанцию, получит памятную медаль.

Ходьба поднимает настроение

- Надо надеть удобную обувь и одежду, не должно быть никаких плащей, которые будут мешать судьям оценивать технику ходьбы, - рекомендует участникам инструктор по северной ходьбе Евгения Субботина, мастер спорта международного класса. – Это именно ходьба, за бег на дистанции будет дисквалификация.

Евгения подчеркнула, что палки для северной ходьбы должны быть специальные. Лыжные не годятся, так как они слишком длинные, рассчитанные на другое положение рук. И хотя будет возможность взять палки в аренду на время фестиваля, лучше на это не рассчитывать, а позаботиться о них заранее.

По мнению Евгении Субботиной, северная ходьба благодаря своим особенностям оказывает оздоравливающее действие на людей.

- Она помогает мягко разрабатывать легочную систему, заставляет разворачиваться плечи и корпус, развивает мышцы и рук, и ног, подтягивает вверх внутренние органы, укрепляет опорно-двигательный аппарат, - считает инструктор. – А главное – она поднимает настроение.

Зарегистрироваться можно и по телефону

Принять участие в «Пермской прогулке» смогут все желающие, которые пройдут регистрацию до 30 сентября включительно. Зарегистрироваться можно будет, как и на Пермский марафон, на сайте «Умный спорт». Но для людей старшего возраста предусмотрена возможность регистрации по телефонам: 212-74-37 и 20-77-100 в будни с 9.00 до 17.00. Также можно будет подойти лично во Дворец спорта «Орленок», на стадион «Гайва», спорткомплекс «Летающий лыжник» или лыжную базу «Прикамье».

Для пенсионеров и детей до 14 лет участие в фестивале бесплатное. Для других участников предусмотрен регистрационный взнос – от 350 до 600 рублей, в зависимости от дистанции.

- Уже сейчас на прохождение разных дистанций записались более 600 человек, - рассказал Сергей Сапегин, председатель городского комитета по физической культуре и спорту. - Всего же планируется, что участие в «Пермской прогулке» примут около двух тысяч человек.

Для всех участников предусмотрены стартовые пакеты, где будет яркая сумка с символикой фестиваля и номер с электронным чипом, чтобы каждый смог определить свой результат прохождения дистанции. А победителям на каждой дистанции вручат Кубки.

Фестиваль – это не просто спортивное мероприятие, поэтому в субботу возле СК имени Сухарева развернется настоящий праздник. На сцене будут выступать музыкальные коллективы. Рядом откроются интерактивные площадки для людей разного возраста. Там же все участники смогут получить горячий чай с выпечкой.

БУДЬ В КУРСЕ!

Торжественное открытие «Пермской прогулки» состоится 1 октября в 10:00. Старт участников на дистанции 6 и 10 километров пройдет в 10.30, на дистанции 4 километра – в 11.45.

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