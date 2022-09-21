В Прикамье обсудили развитие в регионе гериатрической помощи людям старшего поколения

Основной темой разговора стало развитие в Прикамье гериатрической помощи и усиление с этой целью межведомственного взаимодействия. Такая помощь нужна, например, пациентам пожилого возраста, которые страдают серьезными хроническими заболеваниями.

Заседание Общественного совета прошло в гайвинском филиале ГБУ ПК «Верхне-Курьинский геронтологический центр», где предусмотрено всё необходимое для того, чтобы сделать жизнь пожилых людей комфортной и удобной. Отметим, строительство геронтологического центра в Перми велось в рамках реализации и под контролем федерального проекта «Старшее поколение» Партии «Единая Россия».

- Это учреждение нового формата, - объяснил директор учреждения Александр Богомягков. - Здесь воплощены лучшие решения, которые существуют в российской и мировой практике. Всё максимально автоматизировано для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Имеются процедурный и физиотерапевтический кабинеты, кабинеты для ЛФК и массажа. Получена лицензия на оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия», и работает врач-гериатр.

Действительно, в трёхэтажном здании действуют два лифта, все коридоры и лестничные марши имеют контрастную отделку – так проще ориентироваться слабовидящим. Все пути перемещения, а также санитарные узлы оснащены поручнями и держателями. В комнатах и санузлах установлены экстренные кнопки вызова персонала. Максимально убраны пороги и иные препятствия, подобрана удобная для людей старшего возраста мебель.

Заместитель министра социального развития Пермского края Дмитрий Санников подчеркнул, что при возведении центра происходило тесное взаимодействие с краевым министерством здравоохранения и экспертами медицинской отрасли.

Центр оборудован всем необходимым.

- На базе этого учреждения отрабатываются различные современные технологии, которые затем предстоит распространить на территорию всего Пермского края, - отметил Дмитрий Санников. - Совместно с министерством здравоохранения мы стремимся создать систему долговременного ухода, чтобы любой житель Прикамья, который имеет проблемы со здоровьем, оперативно получал всю необходимую помощь. Сейчас в Пермском крае в постоянном наблюдении нуждаются 16 тысяч человек. Почти 2 тысячи из них находятся на стационарном обслуживании, остальная часть – на надомном. И как раз здесь очень необходим своевременный обмен информацией между участковыми врачами, гериатрами и социальными участковыми.

Замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин сообщил, что в регионе ведётся подготовка и переподготовка врачей по специальности «гериатрия» и в Прикамье уже работают 16 врачей-гериатров. По его словам, в Пермском крае достигнуты высокие темпы прохождения диспансеризации людей старшего поколения. В настоящее время соответствующие регламенты внедрены в 23 медицинских организациях края.

Евгений Камкин также рассказал, что Прикамье стало одним из пилотных регионов по внедрению в медицинских организациях регламентов по профилактике падений и переломов у жителей «серебряного» возраста.

- Суть этого пилотного проекта заключается в том, что при посещении медучреждения проводится дополнительное анкетирование, выявляется степень риска падения или перелома, и участковый врач или гериатр проводит с пациентом дополнительные консультации, - объяснил Евгений Камкин. - При малейшей жалобе врач может провести быстрый скрининг, а в случае выявления любого симптома диагноза перелома шейки бедра - вызвать скорую помощь. В дальнейшем мы планируем довести информацию по таким скринингам и до службы социальных участковых.

Важность развития в Прикамье гериатрической помощи подчеркнул руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» в Пермском крае Александр Бойченко.

- По данным Росстата, в Пермском крае проживает 740 тысяч человек старше 55 лет, треть из них - это жители в возрасте 70 лет и старше, - объяснил Александр Бойченко. - Особая, гериатрическая, помощь необходима людям старшего поколения независимо от того, где они проживают: в геронтологическом центре или в семье. И для развития этого вида помощи в Пермском крае нужны усилия всех: министерств здравоохранения и социального развития, медучреждений, партии «Единая Россия» как источника информирования наших граждан.

Участники заседания Общественного совета договорились усилить межведомственное взаимодействие и работу по выявлению нуждающихся в гериатрической помощи граждан, чтобы обеспечить постоянный уход для ещё большего количества жителей Пермского края.