В Пермь привезли мощи блаженной Матроны

Матрона одна из самых почитаемых, любимых святых в русской церкви. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В праздник Рождества Богородицы, 21 сентября, в Пермь привезли ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Привезли их к нам из Тульской Епархии, с родины Матронушки. На протяжении недели, верующие смогут поклониться мощам в Свято-Троицком кафедральном соборе, который расположен на улице Моностырская, 95.

Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С утра прихожан в храме было не много. Верующие приносили ей цветы – белые хризантемы, каждый смог постоять возле мощей Матронушки и помолиться, рассказать о своих проблемах и попросить помощи. Обычно поклониться ей приходят сотни людей в день. В честь Матроны в храме был совершен молебен.

Последний раз мощи Блаженной Матроны были в Свято-Троицком кафедральном соборе более 10 лет назад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Матрона одна из самых почитаемых, любимых святых в русской церкви, - говорит Павел Ефремов, руководитель программы «Ритмы веры». - К ней приходят с разными просьбами, чаще всего об исцелении, разрешении семейных неурядиц, а также, чтобы святая помогла открыть для Христа свое сердце.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Простота и близость к народу, любовь ко всем, приходящим с чистым сердцем, и просящим, сделала Матрону всенародно любимой.

- Последний раз мощи Блаженной Матроны были в Свято-Троицком кафедральном соборе более 10 лет назад, мы очень рады, что верующие могут прикоснуться к мощам ,в Перми - рассказал священнослужитель.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поклониться мощам Святой блаженной Матроны Московской могут все желающие с 8.00 до 19.00 ежедневно с 21 по 28 сентября включительно.

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