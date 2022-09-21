В Пермь привезли мощи блаженной Матроны

Матрона одна из самых почитаемых, любимых святых в русской церкви.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В праздник Рождества Богородицы, 21 сентября, в Пермь привезли ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Привезли их к нам из Тульской Епархии, с родины Матронушки. На протяжении недели, верующие смогут поклониться мощам в Свято-Троицком кафедральном соборе, который расположен на улице Моностырская, 95.
Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С утра прихожан в храме было не много. Верующие приносили ей цветы – белые хризантемы, каждый смог постоять возле мощей Матронушки и помолиться, рассказать о своих проблемах и попросить помощи. Обычно поклониться ей приходят сотни людей в день. В честь Матроны в храме был совершен молебен.
Последний раз мощи Блаженной Матроны были в Свято-Троицком кафедральном соборе более 10 лет назад
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Матрона одна из самых почитаемых, любимых святых в русской церкви, - говорит Павел Ефремов, руководитель программы «Ритмы веры». - К ней приходят с разными просьбами, чаще всего об исцелении, разрешении семейных неурядиц, а также, чтобы святая помогла открыть для Христа свое сердце.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Простота и близость к народу, любовь ко всем, приходящим с чистым сердцем, и просящим, сделала Матрону всенародно любимой.
- Последний раз мощи Блаженной Матроны были в Свято-Троицком кафедральном соборе более 10 лет назад, мы очень рады, что верующие могут прикоснуться к мощам ,в Перми - рассказал священнослужитель.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Поклониться мощам Святой блаженной Матроны Московской могут все желающие с 8.00 до 19.00 ежедневно с 21 по 28 сентября включительно.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru