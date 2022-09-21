Рецепт современной связи: чем больше ингредиентов, тем привлекательнее и дешевле

Фото: Ростелеком

Компания «Ростелеком» разработала новый тариф «Технология выгоды». Здесь все, как в приготовлении пиццы, чем больше ингредиентов добавить, тем интереснее получится блюдо. Также и в новом тарифе: чем больше опций выбрать, тем меньше ежемесячная плата.

В предложение «Технология выгоды» входит высокоскоростной домашний интернет до 120 Мбит/с, интерактивное телевидение, безлимитный мобильный интернет (50 Гб на максимальной скорости) и 1 200 минут для звонков.

Наталья Фролова, мать троих детей, уже выбрала новый тариф от «Ростелекома».

Фото: Ростелеком

- У меня трое детей, и я привыкла внимательно считать расходы семьи,- объясняет Наталья.- Именно поэтому я выбрала новый тариф от «Ростелекома». В одном пакете я получаю сотовую связь для всех членов семьи, много новых и интересных фильмов в видеосервисе Wink, качественный и быстрый домашний интернет. А плачу за все это примерно на 23 процента меньше, чем было ранее. Это, конечно, очень удобно и главное выгодно.

Тариф «Технологии выгоды» позволяет абонентам завести на один счет до пяти сим-карт и пользоваться расширенным пакетом от видеосервера Wink. Кроме того, тем, кто уже подписан на Wink, при подключении тарифа «Технология выгоды» не нужна ТВ-приставка. На всех телевизорах Smart TV доступно онлайн-телевидение. В предложение уже включена услуга «Мультискрин». Она позволяет объединить до пяти устройств под одной учетной записью и смотреть фильмы там, где удобно: на экране телевизора, компьютере, планшете или смартфоне.

Фото: Ростелеком

Приятным бонусом к пакету является и опция «Облако Mail.ru». Это персональное и защищенное облачное хранилище для размещения и хранения файлов любого типа с мгновенным доступом и синхронизацией со всеми устройствами. Сервис откроет такие возможности как автозагрузка фото и видео с телефона, хранение файлов из почты, создание папок для совместной загрузки и другие.

- В этом году команда «Ростелекома» проложила в Прикамье более 100 километров линий связи, чтобы обеспечить жителей качественным интернетом, телевидением и телефонией, - рассказала Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком». - Нашими оптическими сетями охвачено уже свыше 73 процентов домохозяйств в Прикамье. Благодаря этому клиенты могут получить весь спектр телеком-услуг от одного провайдера, что гарантирует выгодную стоимость и оперативную техническую поддержку.

Полная информация о тарифе «Технология выгоды» и действующих акциях доступна здесь.