Фото: Газпром межрегионгаз Пермь

С наступлением осени на улице становится значительно холоднее. Начало отопительного сезона 2022 года еще не затронуло все жилые дома Перми, батареи в квартирах остаются холодными. Именно в этот период некоторые горожане пытаются обогреть свои жилища с помощью газа и газового оборудования.

В этот период времени в МЧС Пермского края и компания «Газпром межрегионгаз Пермь» настоятельно предлагают уделить особое внимание безопасной эксплуатации газового оборудования и использования газа в быту.

Газовое оборудование, установленное в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.

Фото: МЧС Пермского края

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При эксплуатации газового оборудования запрещается:

- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;

- оставлять газовые приборы без присмотра;

- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;

- сушить белье над газовой плитой, оно может загореться;

- устанавливать газовые плиты в проходах, на лестницах, вблизи деревянных перегородок, мебели, штор и других сгораемых предметов.

Если на кухне кроме газовой плиты установлены другие газовые приборы, то не разрещвется использовать электромеханическую вытяжку над газовой плитой без дополнительной приточной вентиляции.

Запрещается использовать газовые плиты для обогрева помещения!

Фото: МЧС Пермского края

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОДАЧИ ГАЗА

Если подача газа прекратилась, то необходимо немедленно закрыть перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе!

Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь.

Газ может взорваться, если он из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов, проник в помещение. Для этого достаточно небольшого источника огня — от спички или искр выключателя электроосвещения.

Фото: МЧС Пермского края

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА

При появлении в доме запаха газа, запрещается:

- зажигать спички;

- курить;

- включать свет и электроприборы.

Необходимо выключить все газовые приборы, перекрыть краны, проветрить все помещения, включая подвалы.

Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых приборов.

Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу по телефону: «104» или позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону: «101» (единую службу спасения по телефону: «112»).

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