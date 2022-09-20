Шахтер из Прикамья спас на пожаре соседку и ее маленьких детей

Фото: Соликамский Медиа Центр.

- Сначала я услышал крики соседей, выглянул в окно – из соседнего дома валил густой дым, внутри виднелись яркие всполохи, - вспоминает 38-летний житель Соликамска Дмитрий Неверов тот вечер. – Я испугался: в нем жила соседка с маленькими детьми, обычно она как раз в это время укладывала их спать.

И он бросился на улицу. Забежал через калитку в соседскую ограду.

- Они - там! – сосед, который прибежал раньше, показывал на окно. – Через дверь уже не зайти!

Дмитрий не сомневался ни секунды. Через разбитое оконное стекло нырнул внутрь - в черноту дыма.

- Как-то само собой это вышло, автоматически, - улыбается он сейчас. - Я ведь работаю на шахте, а там опасность все время ходит рядом.

В темноте шахтер разглядел и стал ощупывать детские кроватки - они были пустые. Прикрывая лицо от едкого дыма, заскочил в соседнюю комнату. Там увидел силуэт хозяйки.

- Где дети? – крикнул он ей.

- Я успела их вытолкать в окошко на другую сторону дома! – отозвалась та. – Они в палисаднике!

Он потащил ее сквозь дым к тому окну, через которое залез в горящий дом, помог ей выбраться наружу, вылез сам.

Затем Дмитрий, не мешкая, обежал горящий дом – бросился за детьми. Если бы не он, они могли оказаться в огненной ловушке – ограда палисадника была заперта. Он подхватил и перенес через заборчик пятилетнего мальчика. После подал подоспевшему соседу коляску с девочкой-грудничком. А вскоре подкатили пожарные машины, и пожарные принялись поливать дом. Сруб они от огня отстояли, а вот крышу - нет. Именно она и загорелась, как потом выяснилось, от неисправной проводки.

- Вы не думали, что могли задохнуться в дыму, что на вас могла упасть горящая кровля? - спрашиваем мы Дмитрия.

- Но не задохнулся ведь! – улыбается он. – Ну, а как можно было поступить иначе? У меня, между прочим, у самого растут дети, старший сын в автодорожный техникум поступил, как и я в свое время, дочка в школе учится. Я обычный человек. Хоть и закончил в свое время заочно Уральский институт экономики, управления и права, - по-прежнему работаю машинистом горного комбайна. Я как двадцать лет назад спустился в подземное царство и увидел калийную шахту, так она до сих пор меня не отпускает.

О поступке шахтера написало соликамское издание, пост о нем опубликовали в соцсети.

- Герой! – делятся комментариями посетители соцстраницы. - Такими мужиками мы должны гордиться!

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