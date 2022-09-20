«Многие в этот день проявили истинный героизм»: 20 сентября навсегда останется датой скорби для Пермского университета

20 сентября исполнился год со дня трагедии в пермском университете. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Прошел ровно год со дня трагедии в Пермском университете, когда экс-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в вуз с ружьем и начал стрелять по людям. В тот день погибли шесть человек, пострадали более 60.

Сейчас виновник всего этого кошмара сидит на скамье подсудимых, слушает, сколько несчастья принес людям и ждет сурового приговора.

В день скорби ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников и президент Пермского университета Владимир Маланин опубликовали на сайте университета обращение, где отметили, что день 20 сентября навсегда останется датой скорби:

«Ровно год назад в Пермском университете произошла катастрофа. Она коснулась каждого студента, сотрудника, преподавателя и выпускника. Двадцатое сентября навсегда останется датой скорби для всех нас.

Пермский университет соболезнует родственникам и близким погибших. Мы помним каждое имя.

В момент трагедии многие проявили истинный героизм, помогая пострадавшим. Мы благодарим каждого, кто своим решительным действием или словом поддержки скрепил воедино университетское сообщество. Летопись Пермского университета продолжается благодаря искренней поддержке каждого из вас, каждого, кто считает Alma Mater вторым домом.

Взаимопомощь студентов и преподавателей, поддержка пермяков и сообщества всех университетов страны сопровождали нас в эти тяжелые дни. Сегодня эти связи крепки как никогда благодаря вам. Берегите друг друга, нет ничего более дорогого, чем жизнь.

Мы все – Пермский университет!"

Сегодня в пермском вузе проходят траурные мероприятия: минута молчания в память о погибших, концерт классической музыки, дискуссия о насилии в вузе.

Свои соболезнования принесли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и мэр Перми Алексей Дёмкин. Также среди тех, кто пришел почтить память о погибших, оказался и Константин Калинин. Вместе с женой Дарьей и маленьким сыном Мироном, которому на момент трагедии был всего год, полицейский возложил красные гвоздики и несколько минут стоял у мемориала.

Напомним, 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров, только что ставший студентом юрфака Пермского университета, пришел в вуз вооруженный охотничьим ружьем и 131 патроном с картечью. Накануне он выставил в соцсети пост о своих намерениях, отложив публикацию на утро. В нем он признался, что планировал совершить массовое убийство еще в середине 10-го класса: «Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю все, чтобы забрать с собой как можно больше».

В тот день погибли шесть человек, пострадали более 60. Две недели назад начался суд над убийцей. Во время слушаний всплыли новые факты об обстоятельствах стрельбы. Но до сих пор нет ответа на главный вопрос – можно ли было предотвратить эту трагедию или хотя бы уменьшить число ее жертв.

Все о трагедии в пермском университете можно прочитать здесь.

А о суде над Тимуром Бекмансуровым здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Все о трагедии в пермском университете можно прочитать здесь.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru