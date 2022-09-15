В Перми объявили срочный сбор на поиски 13-летней девочки

Фото: Василий Вахрин

В Перми поисковики отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски 13-летней Азалии Б. Девочка ушла из дома в Индустриальном районе Перми по улице Самолетной 15 сентября.

Особые приметы пропавшей: рост 149 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые мелированные волосы и зеленые глаза.

Была одета в черный спортивный костюм.

Точка сбора: Пермь, Индустриальный район, улица Самолетная 42

Форма одежды (город): по погоде, удобная, яркая С собой желательно иметь: воду, заряженный полностью телефон. Просьба установить на смартфон приложение "Геотрекер" для записи трека движения.

Телефон координатора поисков - +79091160049 (Александр Фадеев)

Любую информацию о местонахождении девочки можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: +7 (342) 204-49-04 или 102

UPD: Девочка нашлась, жива!