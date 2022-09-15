Новоселья в пермском зоопарке в этом году не будет и плата за проезд не вырастет

В течение часа мэр Перми Алексей Дёмкин отвечал на вопросы радиослушателей и ведущих в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). Горожан интересовало, как город готовится к 300-летию, когда сдадут обещанные к юбилею объекты, не повысят ли стоимость билетов на транспорте.

Готовы ли мы к зиме?

Волновали пермяков и бытовые проблемы. Например, когда пустят тепло в пермские многоэтажки? Алексей Дёмкин сообщил, что уже было решено подавать тепло в дома с 15 сентября. Но в связи с приходом бабьего лета начало отопительного сезона опять отодвинули.

- Погода нынче преподносит нам сюрпризы, - объяснил он. - Мы все помним, каким холодным был июнь. Потом потеплело, и на лицах горожан на улицах появились улыбки. Сейчас прохладная погода снова сменилась потеплением. Так что будем решать - никому ведь не хочется переплачивать за теплоснабжение и смотреть, как тепло утекает в открытые форточки.

Мэр также отметил, что в этом году город чуть лучше подготовился к отопительному сезону.

- По соцсфере сейчас стопроцентная готовность, а в прошлом году были некоторые сбои, - признался он.

Не за горами первый снег. Как будут наказывать тех, кто плохо убирает улицы?

Алексей Дёмкин пообещал использовать смешанный метод воздействия.

- Кому-то хватает убеждения, а у кого-то меняется мировоззрение только после наказания рублем, - объяснил он. - А вообще-то подрядчики уже готовят технику к снегоуборочному сезону.

Что будет с ценами на билеты?

Пермяки встревожены - в городе пошли разговоры об увеличении стоимости билетов на автобусы и трамваи до 39 рублей.

- Это всего лишь слухи, - успокоил Алексей Дёмкин. -39 рублей - это экономически обоснованный тариф, который подсчитали в этом году. В прошлом году он был равен 35 рублям, то есть вырос на 11 процентов, что ниже официального уровня инфляции. И все равно за разовую поездку цена была установлена в 33 рубля, а при приобретении проездного она еще ниже. Но в любом случае новый тариф утверждает гордума, а обсуждение в ней этого вопроса не запланировано. Так что говорить о повышении стоимости проезда в этом году преждевременно.

Когда откроют новый зоопарк и галерею

Разумеется, спрашивали мэра и о тех знаковых объектах, которые пермякам обещали в подарок к 300-летию города. В частности - о новом зоопарке. Сумеет ли хотя бы часть животных этой осенью справить новоселье, как о том говорили некоторые чиновники.

Алексей Дёмкин отметил, что после того, как строительство нового зоопарка взял под личный контроль губернатор Пермского края, стройка оживилась, и многие здания на объекте находятся в высокой степени готовности. Но вот начать перевозить в него животных в этом году, скорее всего, не получится.

- Мы просто не успеем получить необходимые сертификаты, на это потребуется время, - объяснил глава города. - Но очень надеюсь, что в следующем году пермяки и гости города смогут посетить новый Пермский зоопарк и убедиться, что он будет выглядеть совершенно по-новому.

По поводу нового здания художественной галереи на площадке Завода Шпагина глава города выразил уверенность, что его сдадут в срок, в 2023 году.

- Я участвовал в закладке первого камня, - рассказал он. - По этому проекту были некоторые затруднения, но считаю, что они будут преодолены.

Будет ли в городе больше бассейнов?

На этой неделе бассейн, который решено было построить в микрорайоне Вышка II, получил положительное заключение Госэкспертизы. В нем будет два зала - большой, 25-метровый, и поменьше - для тренировок.

- Открыть бассейн на улице Гашкова планируем до конца года, - пообещал Алексей Дёмкин. - Также мы договорились с застройщиком микрорайона Ива, что там появится школа с 25-метровым бассейном на 8 дорожек. Он будет сертифицирован для проведения в нем соревнований разного уровня. А вообще-то мы ориентируемся на то, что в каждом районе города должно появиться по крупному бассейну.

Как добиться, чтобы из Перми не уезжали

Любит ли мэр свой город? Где проводит досуг по выходным и вечерам?

- Конечно, люблю! - ответил на Алексей Дёмкин. - Я здесь родился, учился, работаю. Я привык к нему, как к домашним тапочкам. В свободное время мы любим гулять с семьей в лесу на родной для меня Пролетарке.

Что нужно городу для того, чтобы из него не уезжала молодежь?

Глава Перми сообщил, что недавно социологи выполнили по заказу города социсследование на эту тему.

- Меня порадовало, что ответов, мол, я точно отсюда уеду, почти не было, - поделился он. - А вообще-то молодых жителей города волнуют две составляющие: смогут ли они достойно зарабатывать и будет ли жизнь вокруг достаточно комфортной. Вот эти направления и должны быть приоритетными. Мы должны способствовать развитию бизнеса и создавать комфортную городскую среду. И не только в центре, но и в отделенных микрорайонах. Кстати говоря, гости города и те, кто уезжали из него на время, с приятным удивлением отмечают, что Пермь в последнее время заметно преображается. Надо сделать так, чтобы 300-летний юбилей стал не финишем праздника, а трамплином для будущего развития.