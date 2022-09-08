«Сначала думали, что разболелся зуб»: Школьница из Пермского края борется с раком костей челюсти

Катя заболела три года назад, но стойко переносит все необходимое лечение, чтобы поправиться. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Три года назад 16-летняя Катя Пастухова из города Чайковского внезапно заболела. У нее начала неметь нижняя губа, а потом заболел зуб. Казалось бы - поход к стоматологу и вопрос решен, но оказалось, что все гораздо серьезнее, чем просто больной зуб.

Диагноз – остеосаркома (раковая опухоль в кости нижней челюсти, - Ред.) Кате поставили через полгода. Это была шокирующее известие. Но Катя с мамой не стали опускать руки и начали сложное лечение. Девушка прошла через курс химиотерапии и перенесла операцию по удалению участка челюсти, пораженной опухолью. Затем опытные врачи провели еще несколько операций по реконструкции челюсти.

- Сейчас Катя нуждается в протезировании и установке брекет-системы. Импланты уже установлены. Чтобы заниматься восстановительным лечением, мы с Катей каждый месяц ездим в Москву, - рассказывает мама девушки, Елена.

- Каждая такая поездка стоит примерно 30 000 рублей, - объясняют специалисты благотворительного фонда «Берегиня». - В эту сумму входит оплата проезда до Москвы и обратно, консультации и лечение. В случае Кати квоту можно получить только для высокотехнологичной помощи, а это считается восстановительным лечением. Поэтому мы открываем сбор на сумму 90 000 рублей. Это поможет семье с поездками на три месяца.

Катя - умница и красавица, мамина гордость и радость. Этот учебный год у девочки особенный - она уже в 11 классе. И мечты у нее прекрасные: Катя мечтает стать учителем истории, поэтому даже не стоить уточнять какой у нее любимый предмет в школе. А еще она большая поклонница кошек. Несмотря на болезнь, девушка не испытывает никакого стеснения в общении с друзьями и знает, что у нее все обязательно получится.

Оказать посильную помощь семье девушки можно здесь.

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