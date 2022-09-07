Пермский альпинист сорвался со скалы в Приэльбрусье

15 спасателей несколько часов по очереди спускали с горы на носилках травмированного пермяка. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

4 сентября в Приэльбрусье произошло ЧП с 53-летним альпинистом из Перми. Поднимаясь вместе с группой туристов на вершину Тютю-Баши, мужчина упал со скальной тропы и серьезно повредил ногу. Двигаться дальше альпинист не мог, ему требовалась эвакуация. Группа туристов сообщила о пострадавшем в МЧС.

- Информация о случившемся поступила к нам в 13.44 по местному времени, - сообщили в Главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. - На поисково-спасательные работы незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Помогать травмированному альпинисту отправились 15 спасателей и две единицы техники.

Когда специалисты прибыли в ущелье Адыр-су, где находится гора Тютю-Баши, которую пытался покорить травмированный пермяк, было уже темно. Плюс в Приэльбрусье сейчас холодно, температура по ночам в горах опускается до 0 градусов.

- Эвакуация травмированного альпиниста проводилась в сложных условиях высокогорья в темное время суток, - рассказывает руководитель спасательной операции, спасатель 1-го класса Эдуард Моллаев. - Мы уложили мужчину на носилки и несколько часов транспортировали вниз. 5 сентября в 02.15 ночи поисково-спасательные работы в ущелье Адыр-су были завершены. Альпиниста эвакуировали вниз и передали сотрудникам скорой помощи. Благодаря оперативным и слаженным действиям Эльбрусских спасателей, мужчине своевременно оказана специализированная помощь, его жизнь вне опасности.

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