Семья пермяков скончалась в страшном ДТП в Крыму

Пермяк за рулем Renault выехал на встречную полосу и фактически лоб в лоб столкнулся с грузовым фургоном. Кадры с места аварии: МВД по РК

Жуткой трагедией обернулось курортное путешествие семьи пермяков на полуостров Крым. Отец, мама и их шестилетний сын отправились на отдых на легковушке Renault Sandero. 5 сентября семья попала в страшное ДТП. Отец и мальчик получили такие тяжелые травмы, что скончались на месте аварии, а мама ребенка умерла спустя сутки в больнице.

Увы, причиной ДТП стало то, что находившийся за рулем пермяк выехал на встречную полосу и фактически лоб в лоб столкнулся с грузовым фургоном Mercedes-Benz Sprinter. Сейчас выясняется причина этого: то ли мужчина заснул за рулем, то ли ему стало плохо во время движения.

От страшного удара капот легковушки оказался почти полностью разрушен. Серьезные повреждения и у фургона, водитель которого тоже пострадал и сейчас находится в больнице.

- Авария произошла в 15.40 в Бахчисарайском районе, - сообщает телеграмм-канал МВД Крыма. - На 40 километре автодороге «Саки-Орловка» водитель автомобиля Renault Sandero выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter. Мужчина - водитель легкового авто и пассажир заднего сидения - шестилетний ребенок от полученных травм скончались на месте.

Сидевшая на переднем сидении женщина была доставлена в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время скончалась.

К слову сказать, первоначально в СМИ появилась информация, что в аварии погиб десятилетний ребенок, но после уточнения сведений оказалось, что погибшему мальчику на момент ДТП было всего шесть лет.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП. Назначены необходимые экспертизы для установления причин аварии. Журналистам «КП»-Пермь сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, что не исключено и возбуждение уголовного дела. После проведения необходимых процедур тела погибших отдадут родственникам для перевозки в Пермский край и захоронения.

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