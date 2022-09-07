Пермский миколог рассказала, сможем ли мы еще отправиться с корзинками за грибами

В прошлом году обабки собирали еще в октябре. Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я уже забросил свою корзинку подальше, не будет нынче грибов! – сокрушаются заядлые грибники.

Действительно, грибочки порадовали прикамцев в середине июня. Причем, в этом году пошли они одновременно с земляникой и все сразу – маслята, лисички, подосиновики, подберезовики, белые и даже рыжики. При этом были все как на подбор - из-за холодного начала лета в них не было ни червячка.

Но радость любителей тихой охоты была недолгой. Уже в июле в крае повсеместно настала иссушающая жара, и гриб было не найти даже на пермских рынках.

Лишь в болотистых местах кое-где грибникам удавалось отыскать пару чахлых экземпляров.

Сохраняется ли с приходом осени надежда все-таки прогуляться в лес по грибы? Тем более, что синоптики не исключают, что в середине следующей недели в Прикамье может прийти бабье лето.

Своими соображениями в эфире Радио «Комсомольская правда» (Пермь, 96,6 FM) поделилась пермский ученый-миколог, профессор кафедры ботаники ПГНИУ Лидия Переведенцева.

- Древесный субстрат - «еда» для грибов в нашем крае имеется в изобилии, но им жизненно необходима также вода, а вот с ней в этом году была напряженка, - объяснила Лидия Григорьевна. – Также для грибов важна оптимальная температура: если очень жарко или холодно, то грибы не будут развиваться. А у нас как раз два месяца стояла засушливая жара.

Сейчас есть шанс, что пойдут опята – если пни и поваленные деревья, на которых они растут, успеют пропитаться влагой. Если немного потеплеет, можем набрать подберезовиков и подосиновиков. А вот белые уже массово вряд ли пойдут - разве что во время бабьего лета неделю продержится температура под 20 градусов.

Под вопросом в этом году урожай рыжиков и груздей. Это так называемые грибы-сосальщики – они живут в тесном симбиозе с деревьями, которым помогают сосать из почвы воду. Влаги было мало, поэтому и грибной мицелий, и корни растений могли пересохнуть.

Чего будет точно в достатке, так это рядовок, которых в народе называют петушками, курочками и синичками – эти грибы холодостойкие, и они наверняка будут расти целыми рядами.

Впрочем, будем надеяться на лучшее: осень только начинается. Кратковременные ночные заморозки, которые в эти выходные обещают нам синоптики, осенним грибам не повредят. Это только после устойчивых морозных дней они перестают расти. И были годы, когда грибной сезон у нас длился даже до конца октября.

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