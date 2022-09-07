Отопительный сезон в Перми стартует с 9 сентября

Тепло сначала начнет приходить на объекты социальной сферы, а потом в дома пермяков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Перми начнется отопительный сезон. Глава Перми Алексей Дёмкин уже подписал постановление о его начале. В этом году тепло сначала начнет приходить на объекты социальной сферы, а потом в дома пермяков. Произойдет это уже в ближайшие дни.

- В этом году традиционно не ждем нормативную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 9 сентября начинаем запуск тепла в детские сады, школы и больницы, - написал в телеграмм-канале глава города Алексей Дёмкин. - С 19 сентября тепло начнет приходить в дома пермяков. Учитывая рельефность нашего города, обычно процесс запуска тепла занимает в Перми 2-3 недели.

Напомним, синоптики прогнозируют, что до 20 сентября в Перми будет стоять холодная и дождливая погода с сильными ливнями и заморозками. Пик затяжного похолодания пока прогнозируется на субботу, 10 сентября. А традиционное «бабье лето» синоптики нам обещают только в конце месяца.

- В случае, если погода наладится и придет «бабье лето» – мы немножко тепло сбавим. И наоборот, - пояснил глава Перми.

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