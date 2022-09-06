Сфера образования – одно из самых динамично развивающихся направлений в ХМАО-Югра

В вузах и колледжах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО-Югра) созданы все условия по профессиональному обучению и дальнейшему поиску работы для их выпускников. Профессиональная подготовка выпускников вузов и колледжей позволяет им трудоустроится в ведущие предприятия региона. Некоторые из выпускников свой трудовой путь начинают еще во время обучения.

Сфера образования – одно из самых динамично развивающихся направлений в ХМАО-Югра. В колледжи региона для обучения по программе среднего профессионального образование только на бюджетные места ежегодно поступают около 6,5 тысяч абитуриентов. Высшее образование в вузах округа получают порядка 20 тысяч человек– это около 4 тысяч бюджетных мест ежегодно.

Выпускники вузов и колледжей ХМАО-Югра входят в число самых востребованных молодых специалистов не только на предприятиях региона, но и далеко за его пределами.

Власти ХМАО-Югра делают серьезные планы по развитию и расширению его образовательной базы, поиску и трудоустройству выпускников вузов и колледжей.

НАРАСТИТЬ МОЩНОСТИ ПОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Как отмечает заместитель директора департамента образования и науки ХМАО-Югры – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Александр Гомзяк, перед ведомством стоит несколько ключевых задач. Одной из самых важных является профессиональное обучение и подготовка специализированных кадров, будущих выпускников вузов и колледжей. Это станет реальным ответом на запросы рынка труда и предприятий.

– Речь идет о том, чтобы не только подготовить высококвалифицированные и профессиональные кадры, но и мотивировать их остаться в регионе – чтобы они работали и применяли полученные навыки на местных предприятиях и компаниях. Еще одна функция – социальная. Очень важно дать студентам, выпускникам вузов и колледжей возможность найти достойную профессию и высокооплачиваемую работу. Шанс в полной мере реализовать себя должен быть у каждого, – уточняет Александр Гомзяк.

По его словам, отток кадров (например, в Москву или Петербург) существует, но назвать его сильным нельзя, так как сейчас наблюдается «положительное сальдо миграции» - больше людей приезжает, чем уезжает. ХМАО-Югра становится все более комфортным для проживания, растет и количество вакансий, поэтому существует необходимость насытить рынок хорошо подготовленными кадрами – выпускниками вузов и колледжей, прошедших там профессиональное обучение.

– Спрос на образование в вузах и колледжах региона только растет. Образовательные мощности пока справляются, но их уже необходимо наращивать. За счет чего это делать? Например, при помощи строительства новых корпусов и кампусов колледжей и вузов. В этом направлении мы двигаемся, есть положительный опыт. Два года назад Правительство ХМАО-Югра передало 25-этажное общежитие для Медицинской академии и технолого-педагогического колледжа в Ханты-Мансийске, 9-этажное - для Сургутского государственного университета. В планах стоит возведение нового здания для Сургутского и Нижневартовского медицинских колледжей. Сейчас ведется строительство еще одного учебного корпуса для Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. В Когалыме к 1 сентября 2023 года ПАО «ЛУКОЙЛ» совместно с Правительством автономного округа и Министерством науки высшего образования РФ планируется завершить строительство образовательного центра - филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета, - делится планами Александр Гомзяк.

ОТ ТЕОРИИ В ВУЗАХ И КОЛЛЕДЖЯХ К ПРАКТИКЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

На территории ХМАО-Югра успешно выполняют задачу по профессиональному обучению Сургутский государственный университет, Институт Экономики и управления, Сургутский политехнический колледж и другие учебные заведения.

Еще один яркий представитель в их когорте – Югорский государственный университет, отметивший в 2021 году 20-летний юбилей со дня основания. Для вуза – это не столь большой срок, но за столь короткий срок он успел зарекомендовать себя в статусе одного из лучших высших учебных заведений России. В 2022году 833 выпускника вуза получат высшее образование, еще 1063 человека – среднее профессиональное в его филиалах.

Одним из главных факторов, который определяет востребованность этого вуза, является его тесное взаимодействие с потенциальными работодателями обучающихся.

– В настоящий момент у нас заключено около 100 договоров с предприятиями – это не считая текущих краткосрочных соглашений. В их число входят частные компании, администрация и департаменты ХМАО – Югры, банки, и, конечно, нефтегазовый и энергетический секторы: ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «РН-Няганьнефтегаз», «Газпромнефть-Хантос», АО «ЮТЭК-Региональные сети» и другие. Именно в нефтегазовой отрасли нашла работу большая часть выпускников, прошедших профессиональное обучение в наших вузах и колледжах. Это около 60-65% всех молодых специалистов, - рассказывает проректор по образовательной деятельности Югорского государственного университета Татьяна Костылева.

Проректор ЮГУ подтверждает тезис Александра Гомзяка о том, что рынок труда растет и нуждается в классных специалистах.

– Сложилась уникальная ситуация – не студенты стоят в очереди к работодателям, а работодатели – к студентам! При этом уже нет такого, что в ХМАО-Югру приехали, поработали и уехали. Наш регион, наоборот, становится центром притяжения для молодых специалистов. Приезжают ребята, например, из Свердловской и Курганской областей, Уральского и Сибирского федеральных округов. Приезжают, учатся и остаются тут жить и работать, - отмечает Татьяна Костылева.

Директор Высшей нефтяной школы при Югорском государственном университете Максим Королев в свою очередь обращает внимание на тот факт, что многие партнеры вуза выстроили учебный процесс непосредственно на своих площадках.

– Благодаря этому студенты во время практики могут познакомиться с материально-технической базой того или иного предприятия, увидеть своими глазами, какие условия существуют для работы. Важно и то, что наши преподаватели являются практиками, у которых накоплен колоссальный опыт. Все это позволяет студентам получить навыки, которые им пригодятся после окончания вуза. Дружба с компаниями хороша еще и тем, что предприятия помогают с программным обеспечением. То есть студенты учатся на том ПО, которое потом будет применяться в реальной жизни, - говорит Максим Королев.

Показателен тот факт, что для составления учебных программ привлекается экспертный совет, в который входят представители различных компаний, сотрудничающие с вузом. Будущие работодатели заранее разъясняют, каким компетенциям нужно научить будущих выпускников, чтобы впоследствии они смогли без проблем найти и устроиться на работу.

В качестве обучения для студентов проводят экскурсии по промышленным предприятиям и производственным объектам. Получить допуск га них не так просто, но партнерские отношения позволяют это сделать. Главное правило– это соблюдение техники безопасности, а за этим следят особо тщательно.

РАБОТУ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

В адаптации югорских студентов к будущей работе принимает активное участие банк «Открытие». Руководитель центрального офиса в Ханты-Мансийские Петр Суворов рассказывает, что Югорский государственный университет является основным источником кадров для этого банка. Сотрудничество ведется уже на протяжение 20 лет: каждый год на работу в этот банк устраиваются 30-50 выпускников вуза. Уровень образования Югорского государственного университета банк «Открытие» полностью устраивает.

– Мы хотим, чтобы студенты представляли, что такое современный банк, чем он живет и как развивается. Поэтому зовем ребят стажироваться, при этом кто-то приступает к полноценной работе уже на последних курсах университета, – отмечает Петр Суворов.

Студенты вуза проявляют заинтересованность к работе банка. Например, много посетителей было на стенде «Открытия» на одной из недавних ярмарок вакансий.

– На такие мероприятия мы всегда выставляем целую команду – рассказываем, объясняем, делимся своими секретами. Это очень востребованный формат, – добавляет директор центрального офиса в Ханты-Мансийске.

С Петром Суворовым солидарна пресс-секретарь АО «ЮТЭК-Региональные сети» Ольга Смурова.

– Договор с Югорским государственным университетом мы заключили меньше года назад. Сейчас наше сотрудничество развивается, проводим совместные мероприятия, семинары, участвуем в подготовке кадров, – рассказывает она.

Ольга Смурова подчеркивает, что направлений, в которых могут развиваться молодые специалисты, много. Одна из перспективных сфер – экология.

– Сейчас есть потребность в научно-исследовательской деятельности по этой теме, и, если студент будет готов создать какой-либо научный труд, то наша компания, безусловно, поддержит такое начинанием, – заверяет пресс-секретарь АО «ЮТЭК-Региональные сети». – Приведу конкретный бытовой пример, который может коснуться почти каждого жителя. В настоящий момент в регионе проводится большая работа по раздельному сбору мусора, и для этого проводились исследования – специалисты АО «Югра-экология» (находится в управлении нашей компании) замеряли количество отсортированного мусора, определяли его вид, чтобы понять, где хватает специальных контейнеров, где их, наоборот, мало... К этой работе в качестве волонтеров были привлечены студенты, и им было очень интересно, - рассказывает Ольга Смурова.

Общее мнение выражает Петр Суворов, который справедливо считает, что ХМАО – Югра - это перспективный и стабильный регион, где созданы все условия для жизни и достойного труда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Веяние времени таково, что огромная часть выпускников трудоустраивается уже на втором курсе. Да, это может быть подработка, но даже в таком режиме ребята получают полезный опыт», - Екатерина ТАРАСОВА, директор Центра карьеры и трудоустройства Югорского государственного университета.

НА ЗАМЕТКУ

Среднее профессиональное образование, как и высшее, развивается в ХМАО - Югре семимильными шагами. Ребята еще до поступления в колледж могут познакомиться с возможностями той или иной образовательной организации. Это называется профессиональной пробой, она нужна для того, чтобы абитуриент сделал правильный выбор для дальнейшего обучения в учебном заведении.

– За последние три года в колледжах региона создали 75 мастерских по международным стандартам (нацпроект «Образование»). Например, в политехнических колледжах появились мастерские по ремонту легковых и грузовых автомобилей, мастерские по IT направлениям - создание мобильных приложений, веб-дизайн, VR/AR технологии. Образовательные учреждения медицинской направленности укомплектованы медицинскими симуляторами, – рассказывает заместитель директора департамента образования и науки ХМАО-Югры – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Александр Гомзяк.

Одну из специальных учебных мастерских для сварщиков сделали на базе ООО «Урай НПО – Сервис». Она подходит как для обучения студентов, так и для переобучения сотрудников. Кроме того, на этой площадке проводятся чемпионаты по профессиональному мастерству.

– Все компании заинтересованы в толковых ребятах. Когда идет дуальное обучение (теория - в колледже, а практика - на предприятиях), то результат получается ощутимый, – отмечает Александр Гомзяк.