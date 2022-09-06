Назад в СССР: пять причин поехать в Киргизию

Наш корреспондент убедился: с вершины горы Сулейман-Тоо открывается шикарный вид на город Ош Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Киргизия – это не только страна бескрайних степей и высочайших гор, где проходил Шелковый путь и возвышаются семитысячники Памира, привлекающие альпинистов со всего мира.

Эти места сохранили незабываемый советский колорит – с автоматами с газировкой, уличными бочонками кваса и пенсионерами, играющими на лавочках в шахматы.

Люди добры и приветливы. И всегда ответят на вопросы на чисто русском языке.

Пенсионеры играют на лавочках в шахматы. Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Без загранпаспорта и долларов

Оформлять загранпаспорт, чтобы улететь в Киргизию, не придется. В страну пускают по обычному, российскому. И доллары везти не обязательно, хотя ими тоже можно расплачиваться, например, покупая экскурсию.

Но лучше всего брать рубли, которые можно по выгодному курсу обменять на местные сомы. 1 киргизский сом официально равен 0,746 рубля.

Симки местного оператора О! продают и в аэропорту, и в уличных палатках с гаджетами. Платите 200 сом, и вы будете обеспечены бесплатными звонками внутри этой сети и интернетом, который даже в горах показывает 4G.

На тысячу – можно пировать весь вечер

Кафешки – без претензий на мишленовские звезды. Потертые скатерки, неприхотливая посуда, но чисто, уютно и с местным колоритом в виде расписным ковров на диванчиках.

Цены в кафе вызывают ностальгию по советским временам. Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

И, конечно, в любом заведении вас встретят с непередаваемым восточным гостеприимством и среднеазиатскими блюдами, где традиционно много вкусного мяса.

Цены в меню вызывают ностальгию по советским временам. За тысячу сом можно пировать весь вечер. К примеру, два люля-кебаба приличных размеров стоят всего 150 сом. А вот со спиртным здесь не очень, Киргизия - мусульманская страна. И самый популярный местный напиток – чай, который пьют из пиал. Можно, конечно, заказать и вино, и пиво, и водку, но это будут импортные напитки.

Еще одна местная особенность – привычка рано вставать и рано ложиться. После 5 – 6 часов вечера все закрывается, в том числе рынки и музеи. Имейте в виду, что когда вы отправитесь гулять по вечерней прохладе, к вашим услугам останутся только кафе и магазинчики.

Старейшее селение страны

Город Ош считается одним из старейших селений Киргизии, в хрониках он упоминается в 9 веке. В 2000 году город даже официально отметил свое 3000-летие.

Исторический и географический центр - гора Сулейман-Тоо - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно на ее склонах расположены древнейшие свидетельства обитания человека – петроглифы времен неолита, схематично изображающие всадников, солярные символы и другие древние священные знаки.

Вход на гору платный - 50 сом. Можно, как делают большинство туристов, подняться к смотровой площадке. Либо побродить по склонам пятиглавой горы и обойти все пещеры.

Всего их семь, самая известная - Чакка-Тамар – «падающие капли». Она считается священной. По легенде в ней в свое время прятался от врагов основатель империи Великих Моголов Бабур, а сама капли с ее сводов – целебны.

Газировка из кефира

Вам сюда, если хотите полное погружение в СССР. Столики для шахмат, тиры, силометры и другие нехитрые аттракционы советских времен. В колбах продают сок, а в автоматах – газированную воду чалап, которая похожа на кефир, разбавленный минералкой. По вкусу – очень на любителя.

Квас вкусный. А еще есть жарма – напиток с дрожжевым вкусом. Честно, это просто жуть, но если хотите впечатлений – пробуйте. Любой напиток стоит 10 сом.

Еще одна достопримечательность города – огромный рынок. От обычного восточного базара он отличается тишиной. Продавцы не будут зазывать вас, даже если вы остановились возле их прилавка. Если что-то интересно – спрашивайте, русский язык тут знают все.

За пакет инжира с нас попросили 50 сом – около 40 рублей, кило винограда - 80 сом – примерно 60 рублей.

Памир

Ледяные вершины Памира привлекают любителей альпинизма и туризма со всего мира. Живописные виды начинаются уже с преддверья гор – Алайской долины, где пасутся стада коней и коров, а возле голубых озер стоят белые юрты пастухов. А над всем этим возвышается стена Заалайского хребта.

Ледяные вершины Памира привлекают любителей альпинизма и туризма со всего мира. Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

В Памире найдется, чем заняться, туристам любого уровня подготовки. Самый лайтовый вариант – доехать на машине до Луковой поляны и за час дойти до Перевала Путешественников. Экологических сборов на Памире нет, поэтому такое однодневное путешествие обойдется бесплатно. Расходы – только на машину, это примерно 2 – 3 тысячи сом.

Опытные альпинисты приезжают на неделю, заранее покупая путевку. Из гор-семитысячников самым простым для восхождения считается пик Ленина, и все же это нелегкое испытание.

На пути к нему придется преодолеть ледники, по которым змеятся коварные трещины, выдержать палящий зной безжалостного солнца, от которого почти не защищает озоновый слой, а потом пережить ночной холод, а то и снежную бурю, которые случаются даже в середине лета.

Есть и промежуточные варианты, например, подняться на пятитысячный пик Юхина, названный в честь известного советского альпиниста. С одной стороны – это настоящее восхождение, с другой - лед лежит только на самой вершине этой горы, а значит, не понадобятся ни кошки на ногах, ни веревки, ни ледовые топоры. Достаточно только палок-альпенштоков, чтобы идти по крутой извилистой тропе.

На пути к вершине придется преодолеть ледники Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Иссык-Куль

Иссык-Куль – одно из крупнейших озер мира. Вода в нем солоновата и не годится для орошения полей, зато прекрасна для купания. Берега озера застроены пансионатами и санаториями. Здесь можно найти и лечебные грязи, и настоящие горячие источники, минеральная вода нагревается до 45 градусов.

В самом озере вода куда более прохладная, зато очень чистая. На дне находятся руины древней цивилизации, существовавшей две с половиной тысячи лет назад. Археологам удалось найти огромный город с каменными стенами, мастерскими, бронзовыми и золотыми изделиями.

К сожалению, побывать в подводном городе простой турист не может. Но может проплыть над ним во время прогулки по озеру на корабле. Цена вопроса – 500 сом.

Алтын Арашан

Ущелье Алтын Арашан (Золотой Источник) находится в 30 км от Иссык-Куля – это именно то место, куда ездят ради термальных источников. А еще здесь можно прогуляться по живописным горным тропкам, не таким высокогорным как на Памире, а потому вьющимся в окружении елей.

И после десятикилометровой прогулки купание в горячем источнике – блаженство. За 9 ванн с вас возьмут 200 сом (около 150 рублей), купание в теплом бассейне – 100 сом за час.

Таш-Рабат

Таш-Рабат означает Каменный двор, расположена эта древняя постройка в высокогорье, недалеко от границы с Китаем. Здесь, как и предгорьях Памира, можно встретить табуны лошадей и отары овец. А еще стада косматых яков, флегматично косящихся на путешественников.

В 9 веке здесь был христианский монастырь. После распространения ислама он прекратил свое существование, но благодаря Великому Шелковому пути в 15 веке на старом фундаменте был построен караван-сарай. На первый взгляд небольшой и неказистый, но в этой стране кочевников, где строили редко, это крупнейшее каменное строение своего времени.

По виду это древняя гостиница по-прежнему больше похожа на монастырь или крепость. Внутри – настоящий лабиринт, ведущий к небольшим жилым комнатушкам и кладовкам. Исключение – большой зал под куполом, в котором пировали купцы. А до них, вероятно, молились монахи.

Вход в караван-сарай – 100 сом.

СЧИТАЛКА «КП»

Перелет Москва-Ош-Москва - 20 тысяч рублей.

Путевка на Памир (проживание и питание в отеле в Оше и во всех горных лагерях) – 33 тысячи рублей за неделю.

Проживание в течение десяти дней в частном доме на берегу озера Иссык-Куль – 12 тысяч.

Экскурсии – 7 тысяч.

Питание на 17 дней – 5 тысяч рублей (включая самый дорогой ресторан города Ош).

Итого 77 тысяч рублей.

Советы путешественникам

В Киргизию выгоднее отправляться с рублями, чем с долларами. Так меньше потеряете при обмене на местную валюту – сомы.

Приехав в страну, купите сим-карту местного оператора «О!». На неделю она стоит 200 сом – 160 рублей и включает в себя бесплатные звонки внутри сети и мобильный интернет 4 G.

Все покупки в магазинах и на рынках, посещения музеев планируйте до 17 часов. После этого все будет закрыто.

По-русски название страны - Киргизия, но местные жители предпочитают, когда ее называют Кыргызстан. Сделайте им приятное.

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