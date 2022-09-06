Начинается бархатный сезон: куда полететь в отпуск из регионов Приволжья

Федеральное агентство воздушного транспорта обновило список субсидируемых рейсов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Приезжай к нам в гости! - предлагает подруга из Ульяновска.

Собственно, я не против, да только прямого рейса из Перми до Ульяновска нет. Только с пересадкой в Москве. Так что поездка становится длиннее и утомительнее. И большинство связей между городами Приволжья именно такие - только через столицу.

Прямые рейсы из регионов

Но в последнее время стали появляться и прямые рейсы между регионами страны, многие из которых субсидируются из бюджета. Недавно Федеральное агентство воздушного транспорта обновило список таких рейсов.

Теперь из Перми, к примеру, можно улететь по более дешевым билетам в Самару, Владикавказ, Нижний Новгород, Казань, Уфу. Но вот с Ульяновском, кстати, так прямой связи и нет.

Казань связана субсидируемыми рейсами авиакомпании «ЮВТ АЭРО» с большинством городов Урала и Приволжья: Магнитогорском, Нижним Новгородом, Оренбургом, Самарой, Саранском, Пермью, Челябинском.

Из Самары субсидируются рейсы в Нижний Новгород, Уфу, Челябинск.

Саратов и Оренбург связаны с Нижним Новгородом. Пенза - с Санкт-Петербургом.

Конечно, это далеко не полный перечень всех субсидируемых рейсов Приволжья.

Курорты тоже ждут

Лето закончилось, но впереди - бархатный сезон. И еще есть шанс ухватить за хвост уходящее лето. Например, отдохнуть на курортах Северного Кавказа.

Авиакомпания «Азимут» организует субсидируемые рейсы в Минеральные Воды, откуда можно отправиться в Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Из Самары самолеты летают по средам и субботам, билеты можно купить от 1880 рублей. Из Пензы - по вторникам и субботам, стоимость билетов - от 5630 рублей. Из Перми лайнеры летают три раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам, билеты - от 4080 рублей.

Жители Саранска в Минеральные Воды могут улететь в воскресенье или среду, билеты - от 3380 рублей. Из Саратова рейсы по средам и субботам - от 5120 рублей. Из Уфы самолеты летают по средам и субботам, стоимость - от 1888 рублей.

Хочется на море? Бархатный сезон в Сочи продолжается. И, можете себе представить, есть субсидируемые рейсы из Приволжья и на Черноморское побережье Кавказа. В частности, из Саранска, Йошкар-Олы и Пензы.

А если отправиться в столицу Дагестана Махачкалу, можно устроить себе отдых на Каспийском море. Субсидируемые рейсы есть из Перми, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Уфы.

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