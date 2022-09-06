Пик новой волны коронавируса ожидается в октябре-ноябре

Первого всплеска заболеваемости среди школьников медики ждут 10-12 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О новой волне COVID-19 есть две новости: плохая и хорошая. Плохая: коронавирус никуда не ушел и продолжает жить с нами. Хорошая: 90% заболевших переносят его в легкой форме.

Чего нам ждать от нового ковидного этапа? Пора ли вспоминать о масках? И будут ли вводиться коронавирусные ограничения?

Как переносится болезнь?

В конце августа очередная волна коронавируса покатилась по Приволжью. В Самарской области, Пермском крае и Удмуртии резко выросло число пациентов с COVID-19. Ежедневно выявляется по тысяче и более новых заболевших. В других областях и республиках по 300 - 400 человек.

Вирусу сейчас непросто. Из-за иммунной прослойки, которую создала человеческая популяция, он не может нормально существовать и меняется в сторону контагиозности (большей заразности. - Ред). Сейчас сформировались два варианта - это BA.4 и BA.5. Это тот же самый «омикрон», только претерпевший изменения и ставший более заразным.

- Сегодня только у 10 - 15% пациентов с подтвержденным диагнозом имеется классическая клиника COVID-19 с респираторной недостаточностью, интоксикацией. В остальных случаях - это либо обострение каких-то имеющихся соматических состояний, либо бессимптомное течение. Но сердечно-сосудистые заболевания, хронические ишемические изменения головного мозга усугубляются очень резко, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Вернутся ли маски?

Решение о введении масочного режима принимает оперштаб при губернаторе на основании той информации, которая поступает из регионального Минздрава и Роспотребнадзора. Перед принятием решения анализируются темпы заболеваемости, в каких территориях отмечаются рост и тяжесть заболевания.

В Пермском крае, к примеру, введен частичный масочный режим. В обязательном порядке маски начали носить сотрудники медорганизаций и социальных учреждений. В транспорте, на вокзалах, в театрах и других общественных местах надевать маски пока лишь рекомендовано.

- Но уже сейчас можно увидеть людей в масках, - говорит начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов. - И это правильно: они сами заботятся о своем здоровье. Маски - это один из механизмов прекращения передачи вирусов, которые помогают в три - четыре раза снизить вероятность заражения. Можно напомнить и про дезинфекцию рук, а также введение температурных фильтров. Все эти меры не являются финансово затратными, а больше являются культурой общества в целях защитить себя от болезни, которая унесла большое количество жизней.

В Татарстане, где ежедневно выявляется по 400 заболевших, также возобновил работу оперштаб по борьбе с COVID-19. Глава республики Рустам Минниханов, чтобы удержать эпидситуацию под жестким контролем, поручил активизировать работу по вакцинации и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

А вот в Самарской области, где выявляется более 1300 заболевших ежедневно, масочный режим остается пока в статусе рекомендации. Зато в амбулаторно-поликлинических службах, которые оказывают помощь пациентам на дому, увеличивают количество мобильных медицинских бригад.

Введут ли коронавирусные ограничения в школах?

В Оренбургской области из-за роста заболеваемости школьные линейки на 1 сентября провели на открытом воздухе и существенно сократили их.

А в большинстве школ Приволжья с начала нового учебного года возобновляются «утренние фильтры» с измерением температуры на входе, уф-облучением и антисептиками. Родителям в очередной раз напомнили, что детей с респираторными явлениями лучше оставлять дома.

Сотрудники школьных столовых должны будут готовить и подавать пищу в одноразовых или многоразовых масках со сменным фильтром.

Но если, несмотря на все эти меры, дети будут болеть, то классы и даже школы будут отправлять на удаленку.

- Дистанционное обучение сопровождает нас давно, еще с докоронавирусных времен, - объясняет Евгений Смирнов. - Обычно во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ кто-то из детей уходит на больничный, кто-то отправляется на карантин и продолжает дистанционное обучение. Класс отправляется на карантин, если в нем заболели 20% учеников. Если таких классов много, на дистант может быть отправлена вся школа. Решение о переводе на дистант, исходя из эпидемиологической ситуации, принимает директор школы.

Остался ли коллективный иммунитет?

- Сейчас показатели коллективного иммунитета резко снизились, - объясняет заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. - Рассчитывается он из общего количества жителей в регионе, считая процент тех, кто прошел первичную вакцинацию, сделал ревакцинацию и переболел. По методическим рекомендациям, в эпидемический период вакцинация реально работает полгода, а далее защита падает и идет снижение иммунного ответа, поэтому рекомендуется ревакцинация. Но даже если высчитывать коллективный иммунитет исходя из того, что сертификат о вакцинации действует год, то и в этом случае показатели коллективного иммунитета все равно будут невысокие. А чтобы входить в повышение заболеваемости и справляться с эпидемическим подъемом, цифры коллективного иммунитета должны быть не менее 60 - 70%.

Когда ждать пика волны?

Сейчас дети пошли в школы, началось формирование новых коллективов. Каждый из ребят успел за лето познакомиться с какими-то вирусами и начал с ними обмениваться. У кого-то это происходит на уровне бессимптомных вариантов, а у кого-то проявляется конкретная клиника. Поэтому начало учебы в школах всегда дает скачок роста вирусных инфекций, в том числе и COVID -19.

- Учитывая, что инкубационный период у заболевания сейчас не две недели, а меньше, то первый всплеск мы ожидаем 10 - 12 сентября, далее заболеваемость будет развиваться волнообразно, с постепенным нарастанием к октябрю - ноябрю и будет связан с сезонными факторами, такими, как понижение температуры, - объясняет Евгений Камкин.

Сколько раз можно ревакцинироваться?

Не так давно Всемирная организация здравоохранения заявила, что ревакцинироваться от COVID-19 можно не более трех раз. Что об этом думают российские врачи? И какая схема вакцинации более правильная?

- В прошлом году в Пермском крае нам удалось охватить первичной вакцинацией около 70% жителей, - объясняет Евгений Камкин. - Однако прошло полгода, вирус мутировал, и мы вновь наблюдаем повышение заболеваемости. Поэтому расслабляться не стоит. Первичная вакцинация является двукратной. Через полгода рекомендуется ревакцинироваться - сделать третью прививку. Далее речь уже идет о бустерной вакцинации, которая делается раз в год. Эта схема очень похожа на вакцинацию от клещевого энцефалита, которая делается с определенной периодичностью для поддержания иммунного ответа. Если вакцинация происходит реже, она не закончена или делается не регулярно, то лучше ревакцинироваться раз в полгода.

Но медики уверены, что в будущем мы перейдем на однократную вакцинацию от ковида, точно также, как ежегодно вакцинируемся от гриппа. Будет работать система прогнозирования вариантов вируса, которые придут к нам в предстоящем сезоне, и под этот вариант будет производиться вакцина.

Защитит ли вакцина от мутаций вируса?

Вакцину изобрели давно, а вирус за это время успел не один раз мутировать. Защитит ли вакцинация от заражения?

- У всех заболевших мы отслеживаем иммунный статус, - объясняют медики. – И, судя по полученным данным, можем сказать, что количество заболевших после вакцинации не превышает 3 - 7%. К тому же, болеют вакцинированные пациенты в более легкой форме. И пусть с учетом мутации вируса иммунитет у человека будет не такой сильный, но все равно он будет защищать.

Также медики очень рекомендуют сделать прививку людям из группы риска: пациентам с хроническими заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом и лицам 65+.

ВАЖНО

ПЯТЬ СОВЕТОВ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ:

1. В общественных местах носите маски.

2. Откажитесь от рукопожатий.

3. После контакта с поверхностями - кнопками лифта, ручками дверей - дезинфицируйте руки антисептиками.

4. Тщательно мойте руки после возвращения домой.

5. Придерживайтесь здорового образа жизни, чаще проветривайте квартиру и рабочий кабинет.

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