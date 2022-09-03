«Амкар» неожиданно сыграл вничью против дубля «Оренбурга»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Пермский «Амкар» продолжает удивлять. Сегодня наш клуб в группе №4 Второй лиги принимал дубль команды Премьер-лиги – ФК «Оренбург-2». Матч, в котором многие ставили на пермяков, завершился неожиданной ничьей - 3:3.

Напомним, в минувшую среду подопечные Рустема Хузина вылетели из Кубка России, уступив дома всухую ижевскому «Зениту» - 0:1. В отличие от той проваленной игры, сегодня основной состав был максимально опытный. В атаке появились Иван Маркелов, Евгений Тюкалов, форвард Александр Подбельцев. Место в воротах с капитанской повязкой на руке занял молодой голкипер Платон Захарчук.

Счет в игре открыли гости. Уже на третьей минуте матча со штрафного их вперед вывел Андрей Лобов. Но радость «Оренбурга» была недолгой – на 13-й минуте пермяки счет сравняли. Отличился точным ударом головой Александр Подбельцев.

Но спустя три минуты «Амкар» пропустил снова. Платон Захарчук отбил перед собой дальний удар гостей прямо на ход Дмитрию Гулько – 1:2.

Третий гол, который пропустили хозяева, был не менее курьезным. Защита пермяков потеряла мяч в центре поля, Платон Захарчук попытался отобрать его у нападения, но форвард гостей Никита Шершов оказался точнее и поразил пустые ворота – 1:3.

Однако перед перерывом «Амкар» заработал пенальти – реализовал удар Иван Маркелов, 2:3.

Второй тайм принес публике гораздо меньше голов, чем они хотели бы. «Амкар» долго атаковал и не мог сравнять счет. На 67-й минуте красно-черным вдруг улыбнулась удача. После подачи на дальней штанге оказался Александр Подбельцев, который снова замкнул подачу головой и счет сравнял. Впереди было более 20 минут игры.

Пермяки пытались забить еще и контролировали игру. «Оренбург» выходил в редкие контратаки, которые даже доходили до опасных моментов. Но голов в этой игре мы больше не видели – 3:3. Неожиданная ничья с не самым сильным соперником группы в исполнении пермяков.

В итоге красно-черные остаются на четвертом месте турнирной таблицы, набирая 13 очков. Отставание от первого места на данный час - три очка. «Оренбург-2» - девятый.

Следующий матч «Амкар» проведет 10 сентября. На выезде клуб сыграет с одним из прямых конкурентов за повышение в Первую лигу – ФК «Челябинск». 18 сентября состоится второй подряд гостевой матч – против «Зенита-Ижевск». (оба - 0+)

Дома «Амкар» сыграет 25 сентября. В этот день пермяков ожидает встреча с «Новосибирском». (0+)