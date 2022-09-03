В Перми в Мотовилихе сгорел автомобиль председателя дома

Фото: Анастасия Мальцева

В Перми во дворе дома по улице Индустриализации, 4 ночью сгорел автомобиль председателя дома Ивана Орехова. Об этом в соцсетях написала жительница дома и общественная активистка Анастасия Мальцева. И поделилась возможной причиной ЧП, что нарушило спокойствие квартала.

«Ночью меня разбудила дочь, меня подбросило от кровати к окну, и я за долю секунды поняла, что горит машина моего соседа – председателя дома №4 по улице Индустриализации Ивана Орехова, - делится подробностями ночи Анастасия. Через шесть минут после начала пожара мы с мужем подбежали с огнетушителем и канистрами воды, огонь начал перебираться на соседнюю машину. Вскоре во двор приехали пожарные и огонь удалось потушить. Машина Ивана восстановлению не подлежит, выгорела полностью. Машина соседа изрядно пострадала».

Причина пожара, по мнению Анастасии – конфликт правления дома и арендатора одного из помещений подвала. Перед пожаром ломбард «выселили» из арендуемого помещения из-за нарушений условий аренды. Его руководство пробило выход из подвала через несущую стену.

Отметим, что дом по улице Индустриализации, 4 – это дом, входящий в архитектурный ансамбль социально-культурного наследия Пермского края «Соцгородок Рабочий поселок». Симпатичный квартал расположен недалеко от УДС «Молот» в Рабочем поселке. Как уточнила Анастасия Мальцева, своими действиями арендатор нанес ущерб памятнику архитектуры.

«Соседи, пермяки, посмотрите видео, на котором видно поджигателя, если покажется знакомым, скажите мне или Ивану. Уголовный розыск, думаю, в этой ситуации тоже не ударит в грязь лицом», - написала в конце сообщения Анастасия.

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