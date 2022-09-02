Стала известна программа Международного органного фестиваля

Откроет фестиваль Государственный камерный оркестр Республики Беларусь

В 17-й раз Пермь примет Международный фестиваль органной музыки (6+), организованный краевой филармонией. Этот музыкальный форум, в котором орган звучит в сопровождении разных инструментов, стал известен и популярен далеко за пределами Прикамья. И откроет его 1 ноября Государственный камерный оркестр Республики Беларусь. За органом - солистка филармонии Евгения Камянская.

2 ноября мы услышим музыку в исполнении органиста из Донецка - лауреата международного и всероссийского конкурсов Александра Хмарного.

3 ноября в программе «Орган. Древняя магия» примут участие главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина, волынщик Евгений Лапекин и Анна Благая, исполняющая музыку на индийских чашах. Индийские чаши будут звучать на фестивале впервые.

Премьеру произведения композитора Антона Вискова «Литургия мира» представит 4 ноября Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии вместе с органисткой из Москвы Юлией Иконниковой.

Литературно-музыкальная композиция «Шестое чувство» прозвучит в исполнении актера театра и кино Владимира Кошевого и питерского органиста Даниэля Зарецкого 5 ноября.

6 ноября органистка из Германии Лилия Печенкина выступит в сопровождении питерских музыкантов: гобоиста Дениса Быстрова и флейтиста Александра Кискачи.

7 ноября в органном зале публика услышит музыку в исполнении Оркестра русских народных инструментов имени В. А. Салина и органиста из Абхазии Луки Гаделия,

Завершит фестиваль 8 ноября Российский роговой оркестр из Санкт-Петербурга и органист Екатерина Маришкина.

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