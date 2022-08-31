Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь», как и годом ранее, вылетел из Кубка России по футболу на первой же стадии, в которой участвовал. В последний день лета наши футболисты принимали дома «Зенит-Ижевск» - соседа и соперника по группе №4 Второй лиги. Увы, исход встречи 1/128 финала турнира решил один гол в основное время первого тайма.

Рустем Хузин выставил на матч экспериментальный состав. Место в воротах второй раз в сезоне занял Никита Решетняк. Впервые в сезоне в старте вышли Андрей Придюк, молодые Вадим Карев, Дмитрий Шерстобитов и Кирилл Кочетов. А капитанская повязка досталась Денису Кайкову. Вне заявки остался правый защитник Константин Морозов - он еще год назад схлопотал удаление в Кубке.

С первых минут пермяки начали доминировать, однако моментов было мало – почти вся игра шла в центре поля. И неожиданно пермские футболисты пропустили – ударом не без помощи рикошета Кирилл Басов поразил ворота Никиты Решетняка. До конца первого тайма счет не изменился – 0:1.

Хузина в перерыве такое положение явно не устраивало и в бой пошла тяжелая артиллерия в виде опытных игроков атаки – Евгения Тюкалова и Ивана Маркелова. Они сменили Вадима Карева и Кирилла Кочетова. Также на поле вышел центрфорвард Александр Подбельцев вместо Александра Болдырева.

Во втором тайме хозяева пытались исправить ситуацию всеми силами и начали создавать моменты, полностью взяв инициативу. Порой владение мячом по ощущениям было 80 на 20 в пользу нашего клуба. И штангу ворот гостей «амкаровцы» обстучали, и из убойных позиций били. Но все – мимо, мяч предательски не залетал в ворота.

Три минуты компенсированного времени помочь Перми не смогли. Наша команда даже забила гол, однако, судья удар Евгения Тюкалова не защитывает. В итоге – 0:1, обидное домашнее поражение на родном стадионе. И «Амкар» снова вылетает из Кубка России в первом же матче.

Напомним, в том году пермяки в матче 1/256 финала вылетели от «Тюмени». При счете 2:2 матч завершился серией пенальти. В ней точнее были сибиряки – 4:5. Игра прошла прошлым летом 14 июля.

Может, оно и к лучшему. Теперь наш клуб сможет полностью сконцентрироваться на выходе в Первую лигу.

Напомним, как идут дела у «Амкара» в лиге. У нашего клуба после шести игр – четыре победы и два поражения от прямых конкурентов – «Тюмени» (0:4) и «Иртыша» (0:1). Обе игры «Амкар» проиграл в гостях. Победить с разгромом удалось «Химик-Август» (3:0) и «Торпедо-Миасс» (4:0). На выезде добыты победы над «Динамо-Барнаул» (1:3) и дублем «Урала» (0:1). Занимают красно-черные четвертое место турнирной таблицы.

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